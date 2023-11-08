"Борьба внутри страны важнее боев на "нуле": Фарион влипла в новый скандал

Экс-нардеп и украинский языковед Ирина Фарион влипла в новый громкий скандал, разжигая вражду между украиноязычным и русскоязычным населением Украины. Она цинично заявила, что языковая борьба внутри страны "важнее борьбы на нулевой позиции". Скандальное видео уже разлетелось в Сети.
Украинцев, говорящих на русском языке, Фарион называет "внутренними врагами", "дикарями" и "чертями с рогами и копытами". Она призывает "бороться" против них.
"Мы обнаружили очень много внутренних врагов. Я своей святой водицей, что называется украинское слово, вытащили на поверхность всех чертей с рогами и копытами. Они меня вдохновили на дальнейшую борьбу ... Борьба внутри страны гораздо важнее, чем борьба на нулевой позиции. К тому времени, пока московский язык хоть где будет в нашем пространстве, Путин будет иметь основание нас вызволять. Поэтому мы с теми московскоязычными дикарями должны разнообразными способами давать совет", - сказала Фарион.видео дня
Фарион пожелала "гореть в аду" всем, кто ее ненавидит.
"Все мои ненавистники пусть идут в ад и горят там ярко, что их сгоревшие рога и копыта освещали нам путь к победе", - говорит Фарион.
Смотрите видео со скандальным заявлением Ирины Фарион:
Напомним, недавно Фарион зашкварилась наглым "наездом" на бойцов из Азова. Она сделала скандальное заявление в адрес русскоязычных украинских защитников. Фарион говорит, что русскоязычные защитники Украины должны называть себя не украинцами, а русскими.
После этого Фарион поставили на место и пригрозили тюрьмой. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец обратился Нацполицию и СБУ после скандальных заявлений Ирины Фарион.
Другие новости:
- "Без лекарств": жена Виктора Павлика рассекретила способы лечения сына
- Старый друг Аллы Пугачевой раскрыл секрет ее приезда в РФ
- Данилко сообщил о трагедии в коллективе