Фарион "сдала" спецслужбам украинского студента-патриота в Крыму: роспропаганда ликует

Сейчас студент Максим Глебов, который учится на первом курсе украинской филологии, находится в Центре по борьбе с экстремизмом при МВД.

https://glavred.info/ukraine/farion-sdala-ukrainskogo-studenta-patriota-v-krymu-rospropaganda-likuet-10516339.html Ссылка скопирована

Ирина Фарион опубликовала письмо студента Максима Глебова в Сети / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, росСМИ

Во временно оккупированном Крыму арестовали студента Максима Глебова, который написал Ирине Фарион письмо в поддержку ее позиции в отношении украинского языка. Экс-нардеп опубликовала его с своем Telegram-канале, благодаря чему, вероятно, российские спецслужбы и обратили внимание на украинского патриота.

Сейчас студент, который учится на первом курсе украинской филологии, находится в Центре по борьбе с экстремизмом при МВД.

Крымские пропагандистские СМИ сообщают, что Максим "извинился" за письмо Фарион, и публикуют его заявление.

видео дня

"Я, Глебов Максим, студент крымского вуза, учусь на филолога. 8 ноября 2023 года я написал Ирине Фарион личное сообщение на почту, где поддержал её. Через несколько минут Ирина Фарион выставила это на своём канале. В результате я нахожусь в Центре по борьбе с экстремизмом при МВД по Республике Крым. Я полностью осознаю свою вину, со мной была проведена беседа, я полностью отказываюсь от своих взглядов и понимаю, что был неправ", — цитируют росСМИ студента.

Студенческий билет Максима Глебова

На канале Фарион действительно опубликовано письмо студента из Крыма Максима Глебова.

"Даже не представляю, как после освобождения родной Керчи я выйду на Чкалова и буду встречать украинских воинов, которые будут говорить [по-русски]. Как я буду знать, что это наши, а не [россияне], которые оделись в украинскую военную форму (…) Знаю, что Украина победит [Россию]. Знаю, "мова" победит "язык", - написал Глебов.

Скриншот из Telegram-канала Ирины Фарион

Подписчики Фарион просили ее либо удалить письмо студента из Крыма, либо хотя бы убрать его фамилию, на что экс-нардеп ответила довольно резко:

Скриншот из Telegram-канала Ирины Фарион

Стоит отметить, что российские пропагандисты в своих Telegram-каналах ликуют, что им удалось раскрыть "украинское подполье" в Крыму.

"Студент-филолог уже задержан и находится в ЦПЭ МВД, где определят степень его вины, сам он уже раскаивается в своём поступке и заявляет, что поддерживает Россию и СВО. Предлагаю Ирине Фарион не останавливаться на достигнутом и слить всё крымское подполье. "Щиро дякую" и надеясь на дальнейшее сотрудничество", - пишет один из пропагандистов.

Скриншот из Telegram-канала пропагандиста РФ

Скандал с Ириной Фарион

Экс-нардеп и украинский языковед Ирина Фарион влипла в новый громкий скандал, разжигая вражду между украиноязычным и русскоязычным населением Украины. Она цинично заявила, что языковая борьба внутри страны "важнее борьбы на нулевой позиции".

Украинцев, говорящих на русском языке, Фарион называет "внутренними врагами", "дикарями" и "чертями с рогами и копытами". Она призывает "бороться" против них.

Также Фарион сделала скандальное заявление в адрес русскоязычных защитников из бригады "Азов".

"Почему они такие обалдевшие? Почему сошлось именно на украинском языке? Они такие большие патриоты, покажи свой патриотизм - выучи язык Тараса Григорьевича Шевченко", - заявила экс-нардеп.

После этого Фарион поставили на место и пригрозили тюрьмой. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец обратился Нацполицию и СБУ после скандальных заявлений Ирины Фарион.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.