"Они обалдевшие": Фарион зашкварилась наглым "наездом" на бойцов из Азова

Ирина Фарион сделала скандальное заявление в адрес русскоязычных украинских защитников.

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Ирина Фарион сделала заявление в адрес бойцов Азова / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/azov.media, УНИАН

Бывшая народный депутат Ирина Фарион сделала скандальное заявление в адрес русскоязычных украинских защитников из бригады "Азов".

По ее мнению, эти бойцы нарушают законодательство, которое обязывает разговаривать на украинском языке. Об этом она заявила в интервью Янине Соколовой.

"Что вам, парни, мешает, если вы такие "мощные", и вы тогда очень умные, что вам мешает выполнять 29-ю статью закона о Вооруженных силах? Вы, парни, знаете, что такое дисциплина в армии? Если в армии нет дисциплины, то нет армии - это сброд тогда. Я не могу назвать их украинцами, если они не говорят на украинском языке", - заявила экс-нардеп.

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Она также говорит, что русскоязычные защитники Украины должны называть себя не украинцами, а русскими.

"Почему они такие обалдевшие? Почему сошлось именно на украинском языке? Они такие большие патриоты, покажи свой патриотизм - выучи язык Тараса Григорьевича Шевченко", - заявила экс-нардеп.

Смотрите видео - новое скандальное заявление Ирины Фарион:

/ Скриншот

Ранее Фарион "оценила" людей, которые не говорят на украинском языке. Ирина Фарион заявила, что человек, который не знает своего языка - "предатель" и "не человек".

Напомним, ранее Александр Авраменко рассказывал о том, как правильно ругаться на украинском языке. Он посоветовал использовать несколько слов вместо русского "блин" и нецензурной лексики.

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