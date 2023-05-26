"Это мусор": Фарион "оценила" людей, которые не говорят на украинском языке

Ирина Фарион заявила, что человек, который не знает своего языка - "предатель" и "не человек".

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Фарион назвала мусором людей, которые не разговаривают на украинском языке / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот с видео

Бывший нардеп и доктор филологических наук Ирина Фарион оскандалилась после своего заявления о людях, которые не разговаривают на украинском языке. Она назвала их "биологическим мусором". Видео уже разлетелось в Сети.

Фарион добавила, что человек, не знающий своего языка, "не является человеком" и "предатель".

"Сколько ты словно знаешь, столько раз ты человек. Если ты своего языка не знаешь, то ты вообще не человек. Это мусор, просто биологический мусор. Существо, которое предало свой язык, просто биологический мусор. Никакого оправдания здесь не может быть. Люди живут в Америке, в Австралии, по мирам, выехали из материковой Украины в начале 20-го века и научило детей украинскому языку. А это ходит по украинской земле, жрет наш хлеб и не научило украинскому языку", - сказала Фарион.

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Смотрите видео со скандальным заявлением Ирины Фарион:

Фарион назвала мусором людей, которые не разговаривают на украинском языке / фото: скриншот

В Сети возмущены таким заявлением Фарион. Пользователи соцсетей убеждены, что она"хочет разъединить украинский народ".

"То какой-то капец, остановите эту женщину, подберите ей уже нормальные препараты"

"Знать любой язык, это не значит быть человеком"

"Я всю жизнь и сейчас дома общаюсь по-русски. В соцсетях преимущественно на украинском. И мне это жить не мешает. Чихать я хотел с большой башни на ту Фарион!"

"Это животное, которое своей задачей ставит разъединить украинский народ по языку. Это давно уже изученная практика российских оккупантов"

Фарион назвала мусором людей, которые не разговаривают на украинском языке / фото: скриншот

Фарион назвала мусором людей, которые не разговаривают на украинском языке / фото: скриншот

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