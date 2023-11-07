"Не имеет права открывать рот": Ярош жестко высказался после зашквара Фарион

Командующий Украинской добровольческой армией призвал украинцев к единству.

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Дмитрий Ярош сделал заявление после высказываний Ирины Фарион / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/dyastrub, скриншот

Командующий Украинской добровольческой армией Дмитрий Ярош опубликовал комментарий после скандального заявления экс-нардепа Ирины Фарион с оскорблениями в адрес бойцов бригады Азов.

Украинский командир призвал к единству и подчеркнул, что политические и идеологические разногласия сейчас ничего не стоят.

"Никто из гражданских не имеет никакого права открывать свой рот на тех, кто на фронте защищает Украину", — написал он в соцсетях.

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Командующий УДА также убежден в том, что никакие политические, партийные, идеологические и другие разногласия сейчас не стоят ничего.

"Ничто нас, украинцев, не должно разделять. Сейчас важно одно — сохранить Нацию и победить в нашей священной Войне за Независимость. Все остальное — от лукавого и игра на руку извечного врага. В единстве Нации — сила и будущая Победа!", - добавил Ярош.

Ранее Фарион поставили на место и пригрозили тюрьмой. Дмитрий Лубинец обратился Нацполицию и СБУ после скандальных заявлений Ирины Фарион.

Напомним, ранее Фарион сделала скандальное заявление в адрес русскоязычных украинских защитников из бригады "Азов". По ее мнению, эти бойцы нарушают законодательство, которое обязывает разговаривать на украинском языке.

"Почему они такие обалдевшие? Почему сошлось именно на украинском языке? Они такие большие патриоты, покажи свой патриотизм - выучи язык Тараса Григорьевича Шевченко", - заявила экс-нардеп.

Ранее Фарион "оценила" людей, которые не говорят на украинском языке. Ирина Фарион заявила, что человек, который не знает своего языка - "предатель" и "не человек".

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