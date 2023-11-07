Скандал с оскорблением 'азовцев': Фарион поставили на место и пригрозили тюрьмой

Дмитрий Лубинец обратился Нацполицию и СБУ после скандальных заявлений Ирины Фарион.

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Дмитрий Лубинец прокомментировал скандальные высказывания Ирины Фарион / Коллаж Главред

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец прокомментировал скандал с оскорбительными высказываниями бывшего народного депутата Ирины Фарион в адрес украинских защитников из бригады Азов.

Как написал он в своем Telegram, в Вооруженных Силах Украины служат и защищают Украину мужчины и женщины из разных групп общества, разных национальных сообществ, разного вероисповедания и убеждений, разного места жительства.

"Напоминаю, что нежелательное для личности и/или группы лиц поведение, целью или следствием которого является унижение их человеческого достоинства по определенным признакам или создание в отношении такой личности или группы лиц напряженной, враждебной, оскорбительной или пренебрежительной атмосферы – это притеснение, форма дискриминации, что запрещена действующим законодательством Украины", - подчеркнул он.

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Омбудсмен отметил, что уже обратился в соответствующие органы государственной власти — Национальную полицию Украины, СБУ, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания по поводу проверки указанной информации и принятия соответствующих мер реагирования.

"Ведь нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков — наказывается в соответствии со статьей 161 Уголовного кодекса Украины", - написал Лубинец и напомнил, что дискриминация и дискредитация кого-либо в Украине запрещена.

Новый зашквар Ирины Фарион

Напомним, ранее Фарион сделала скандальное заявление в адрес русскоязычных украинских защитников из бригады "Азов".

По ее мнению, эти бойцы нарушают законодательство, которое обязывает разговаривать на украинском языке.

Она также говорит, что русскоязычные защитники Украины должны называть себя не украинцами, а русскими.

"Почему они такие обалдевшие? Почему сошлось именно на украинском языке? Они такие большие патриоты, покажи свой патриотизм - выучи язык Тараса Григорьевича Шевченко", - заявила экс-нардеп.

Ранее Фарион "оценила" людей, которые не говорят на украинском языке. Ирина Фарион заявила, что человек, который не знает своего языка - "предатель" и "не человек".

Напомним, ранее Александр Авраменко рассказывал о том, как правильно ругаться на украинском языке. Он посоветовал использовать несколько слов вместо русского "блин" и нецензурной лексики.

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