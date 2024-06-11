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Выплатят почти 125 тысяч грн: Фарион официально восстановили на работе в вузе

Дмитрий Видоменко
11 июня 2024, 08:39
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Экс-нардепа Ирину Фарион официально восстановили в должности профессора кафедры украинского языка во Львовской политехнике (плюс ей выплатят компенсацию).
Фарион, деньги
Экс-нардепа Ирину Фарион восстановили на работе в вузе / коллаж Главред, фото УНИАН

Украинского лингвиста и бывшего народного депутата Ирину Фарион официально восстановили в должности профессора кафедры украинского языка в университете "Львовская политехника". Об этом она написала на своем Telegram-канале 10 июня.

Фарион опубликовала фотографию приказа ректора университета Юрия Бобало о ее восстановлении. В документе говорится, что ей выплатят 123 927 гривен компенсации за "вынужденный прогул" с 24 ноября 2023 года по 29 мая 2024 года.

"Правда — это штука колючая и красивая, как роза. Борьба за правду — это ядро жизни. И мы с вами это ядро толкали в течение полугода изо всех сил — и победили! Спасибо всем за поддержку: на вече, в судебных залах, в открытом письме, в публичном пространстве, на моих многочисленных встречах с вами по всей стране. Дальше будет", — подписала фото она. И присовокупила ‒ мол, "заказчиков" ее увольнения надо "выявить и наказать".

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Кто такое Ирина Фарион?

Ирина Дмитриевна Фарион — украинская политическая и общественная деятельница. преподаватель. Доктор филологических наук (2015), член Всеукраинского объединения "Свобода". В 2012—2014 годах — депутат Верховной Рады, была избрана от одномандатного избирательного округа № 116, сообщает "Википедия".

Скандал с Ириной Фарион - новости по теме

Языковед и экс-нардеп Ирина Фарион в программе "Рандеву с Яниной Соколовой" довольно резко отреагировала на слова ведущей о том, что в украинской армии есть немало русскоязычных воинов. При этом назвала их "русскими" и "сбродом".

Эти высказывания повлекли за собой скандал и возмутили как военных, так и общественность.

После Фарион оскандалилась еще и тем, что выложила в своем телеграм-канале скриншот с письмом студента из временно оккупированного Крыма, который ее поддержал. Письмо содержало данные парня, поэтому к нему пришли российские спецслужбы.

Впоследствии СБУ открыла против Фарион уголовное дело производство.

Руководитель МОН Оксен Лисовой спустя некоторое время заявил, что языковеда уволили из "Львовской политехники".

Накануне студенты также митинговали перед главным корпусом вуза, требуя увольнения профессора.

Ирина Фарион также подала в суд на "Львовскую политехнику" из-за увольнения.

Позднее стало извесно, что за октябрь ей в вузе насчитали зарплату в размере 17 617 гривен, а в ноябре сумма выплат увеличилась – 28638 гривен.

29 мая Львовский апелляционный суд постановил восстановить Ирину Фарион на должности в вузе, а также взыскать в ее пользу средний заработок за период вынужденного прогула - 123 927 гривен.

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