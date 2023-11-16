'Не могу смириться и иду в суд': Фарион отреагировала на свое увольнение

Бывшая нардепка и преподавательница Ирина Фарион планирует обжаловать в суде свое увольнение с должности преподавательницы кафедры украинского языка национального университета "Львовская политехника".
"Увольнение без подписи. Это что-то новое в трудовом праве. Какие же очень маленькие стали враз те, что работают в больших стенах политехники, которую освятили в свое время жизнью своей Степан Бандера и Роман Шухевич, Екатерина Зарицкая и Остап Мащак, Петр Франко и Степан Чарнецкий", - отметила в своем Telegram-канале.
Она поблагодарила коллег за 30 лет сотрудничества и студентов "за радость, роскошь и глубину общения". Фарион сообщила, что не смирится с этим решением и готовит иск в суд.
"К победе, господа! Все только начинается, потому что каждый финиш - это по сути старт. Готовлю иск в суд", - добавила она.
Скандал с Ириной Фарион
Напомним, что Фарион зашкварилась наглым "наездом" на бойцов из Азова через украинский язык. Ирина Фарион сделала скандальное заявление в адрес русскоязычных украинских защитников на фронте.
СБУ открыла дело на Фарион. Служба безопасности Украины начала уголовное производство и уже назначила ряд экспертиз по высказываниям и публикациям бывшего народного депутата Ирины Фарион.
Скандальную Фарион по статье уволили из Львовской политехники. Поводом увольнения стало нарушение 41 ст. Кодекса законов о труде. В Минобразования подтвердили, что ректор уже подписал заявление на увольнение.
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