Скандал с Фарион получил продолжение: экс-нардеп пожаловалась ОП на военных

Фарион призвала наказать военных, которые нецензурно "послали" ее после замечаний насчет общения на русском языке на службе.

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Фарион обратилась к Зеленскому через Жорина и Кротевича / коллаж Главреда. Фото: УНИАН, Википедия

Экс-нардеп, языковед Ирина Фарион пожаловалась президенту Владимиру Зеленскому, Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и министру обороны Рустему Умерову на руководство бригады "Азов" и "Третьей штурмовой", которые ответили нецензурной лексикой на ее претензии к русскоязычным военным.

Текст обращения опубликован в блогах Украинской правды. В нем Фарион утверждает, что первый заместитель командира 3-й ОШБр майор Максим Жорин и начальник штаба бригады "Азов" Богдан Кротевич якобы "порочат честь украинского офицер и бросают тень на всю украинскую армию".

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Фарион напомнила о ситуации, когда она в интервью СМИ критиковала военных ВСУ, которые пользуются на службе русским языком. После чего Жорин и Кротевич проявили "публичное неуважение к пани", а следовательно, по логике Фарион, приобщились к "попустительству воинской чести".

"Жорин и п. Кротевич прибегают к субъективным оценочным суждениям, которые имеют целью публично дискредитировать и порочить мою честь и достоинство. Это ничто иное как воплощение так называемой "культуры отмены", - написала языковед.

Далее Фарион предположила, что речь идет о "политизации армии и неслыханном возвышении одних воинских формирований над другими".

Фарион попросила военно-политическое руководство "принять необходимые меры в отношении хамского поведения" Жорина и Кротевича.

Реакция ректора "Львовской политехники"

Ранее в комментарии для Эспрессо ректор "Львовской политехники" Юрий Бобало отметил, что он поддерживает студентов, которые призвали уволить Фарион.

"Что значит "поддерживаете своих студентов"? Конечно поддерживаю", - сказал Бобало.

На уточняющие вопросы ректор "Львовской политехники" отвечать отказался.

Скандал с Ириной Фарион

Как писал Главред, недавно языковед сделала скандальное заявление в адрес украинских защитников, которые общаются на русском. После этого Фарион поставили на место и пригрозили тюрьмой. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в Нацполицию и СБУ после скандальных заявлений Ирины Фарион.

Студенты "Львовской политехники" призвали уволить Фарион из университета из-за разжигания языковой вражды.

Но это не первый скандал, в который попадает Ирина Фарион. Накануне бывшая депутат ВР опубликовала на своем Telegram-канале письмо студента из Крыма, который выразил ей поддержку по поводу предыдущего скандала между Фарион и военными.

В письме студент утверждал, что он поддерживает популяризацию украинского языка и ждет освобождения Крыма от оккупантов. Вместе с письмом Фарион опубликовала и личные данные парня. На просьбу своих подписчиков "затереть" адрес отправителя, экс-нардеп ответила возмущением и этого не сделала.

Уже вскоре к студенту "пожаловали" сотрудники ФСБ, а российские оккупанты задержанию украинца по "вбросу" Фарион откровенно радовались. Фарион не извинилась, более того - назвала произошедшее "провокацией", которая была якобы инспирирована российскими спецслужбами.

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