Могли охотиться конкретно на него: ГБР раскрыли детали удара по 128 бригаде

В ГБР сообщили о деталях расследования относительно ракетного удара по бойцам 128 бригады на Запорожском направлении.

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ГБР раскрыли детали удара по 128 бригаде / Коллаж Гларед, фото: скриншот с видео

Мишенью россиян, которые 3 ноября запустили ракету по 128-й бригаде, мог быть и комбриг. Об этом сообщила советница по коммуникациям ГБР Татьяна Сафьян в эфире телемарафона.

В частности, в ответ на вопрос ведущих относительно расследования дела о гибели военнослужащих 128-й отдельной горно-штурмовой бригады в ГБР, она отметила, что следователи рассматривают эту возможную версию.

"Следователи работают в круглосуточном режиме, чтобы выяснить все обстоятельства и установить правдивые факты, которые привели к трагедии. Из новых деталей могу сообщить, что на сегодня у следствия есть предположение, что вероятной мишенью в том числе должен был стать и комбриг, который не успел на построение по случайному стечению обстоятельств", - отметила Татьяна Сапьян. видео дня

Она напомнила, что в Министерстве обороны продолжается внутреннее служебное расследование, которое анализирует детали организации массового мероприятия у линии фронта. Министр обороны информирует общественность о результатах этого расследования.

По ее словам, служебное расследование будет дополнением к материалам исследования, которое проводит ГБР. Это расследование было инициировано в соответствии с частью 4 статьи 425 Уголовного кодекса Украины (халатное отношение военного служебного лица к службе).

Ракетный удар по военнослужащим 128 бригады

Напомним, как ранее сообщал Главред, министр обороны Украины Рустем Умеров отметил, что российские оккупанты атаковали бойцов 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ракетой, когда военные выстроились перед награждением.

Как отметили в Страткоме ВСУ, третьего ноября на Запорожском направлении противник использовал ракету "Искандер-М" для атаки на личный состав 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.

6 ноября, в пресс-службе 128-й отдельной горно-штурмовой бригады сообщили о 19 погибших военнослужащих.

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