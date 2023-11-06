Трагедия на Запорожье: стало известно о 19 погибших бойцах 128-й бригады

Россияне ударили ракетой "Искандер-М" по личному составу 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.

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На Запорожском направлении погибло 19 воинов 128-й бригады / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Telegram "Информатор Украина"

3 ноября на Запорожском направлении противник нанес коварные удары по 26-ти населенным пунктам в Запорожском, Пологовском и Васильевском районах.

В Страткоме ВСУ в Telegram сообщили, что россияне ударили ракетой "Искандер-М" по личному составу 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, в результате чего погибли военнослужащие. Ранения различной степени тяжести получили и местные жители.

Сегодня, 6 ноября, в пресс-службе 128-й отдельной горно-штурмовой бригады сообщили о 19 погибших военнослужащих.

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В 128-й бригаде погибли 19 бойцов / фото: t.me/brigade128

Напомним, что в ВСУ подтвердили удар по военным 128 бригады. Министр обороны Украины Рустем Умерова также отреагировал на трагедию. Он поручил провести проверку по факту трагедии.

Зеленский отреагировал на жестокий удар по 128-й бригаде. Он заявил, что расследование должно все прояснить и дать родным погибших воинов и обществу честные ответы, как произошла трагедия и чьи распоряжения были неправильными.

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