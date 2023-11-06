Россияне с помощью авиации хотят окружить Авдеевку: ВСУ держат оборону и уничтожают оккупантов

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Марьинки.

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В Генштабе сообщили о ситуации на фронте / коллаж: Главред, фото: 95 отдельная десантно-штурмовая бригада, 14 отдельная механизированная бригада

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что за прошедшие сутки на фронте произошло 53 боевых столкновений с оккупационной армией страны-агрессора России.

Как сообщил Генштаб на странице в Facebook, что на Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах и проводит активную диверсионную, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

Ситуация на фронте

На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Ивановка Харьковской области, где наши защитники отбили около 10 атак противника.

На Лиманском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Бахмутском направлении оккупанты пытались восстановить утраченное положение в районах Клещиевки и Андреевки, где наши защитники отбили 5 атак противника. Также противник вел безуспешные штурмовые действия вблизи Богдановки, Хромового и Южного Донецкой области, где украинские воины отбили еще 5 атак противника. Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении враг при поддержке авиации не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, наносят врагу значительные потери. Так, Силы обороны отразили около 10 атак захватчиков в районах населенных пунктов Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь украинские воины отбили более 20 атак врага.

На Шахтерском и запорожском направлениях оккупанты вели штурмовые действия северо-западнее ивового, Работиного, севернее Нестерянки и Пятихаток Запорожской области успеха не имели.

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

Потери врага

За минувшие сутки авиация украинских Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожено 4 разведывательных БпЛА врага.

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Подразделения ракетных войск поразили 3 артиллерийских средства и 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Напомним, что ВСУ мощно повредили ракетный корабль РФ с "Калибрами". Вооруженные силы Украины 4 ноября атаковали судостроительный завод в Керчи во временно оккупированном Крыму. В результате атаки было повреждено судно-ракетоноситель "Аскольд".

ВСУ отбили "мясные штурмы" РФ и "покрошили" сотни россиян вместе с техникой. На Таврическом направлении за минувшие сутки враг нанес восемь авиационных ударов и 26 артобстрелов, при этом произошло 42 боевых столкновения, большинство из которых - возле Марьинки.

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