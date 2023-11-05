'Россия контролирует наше небо': Зеленский просит партнеров арендовать Украине ПВО на зиму

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Вооруженным силам Украины для ускорения контрнаступления нужно ПВО.
"Мы не имеем достаточно средств ПВО, поэтому Россия контролирует небо. Что будет когда у нас будет достаточно средств ПВО от наших партнеров? Наши войска уйдут. Нет, они побегут вперед, и это (контрнаступление) пойдет быстрее. Потому что мы не можем использовать наших людей, как мясо, как делают россияне", - заявил Зеленский в интервью NBC News.
Зеленский подчеркнул, что пока россияне контролируют небо, а у Украины нет достаточно защиты, то ВСУ не могут продвигаться вперед быстро.
"Наш топ-1 запрос к партнерам - это уравновесить наши силы в небе. Мы должны долго ждать F - 16 из-за тренировки и так далее, а ПВО - это более быстрое решение вопроса. Я говорил об этом с Байденом - не давать ПВО, а изготавливать вместе. Оно дорогое, и нам не нужны подарки. И это важно, это также рабочие места", - заявил он.
Президент призвал партнеров дать или арендовать Украине ПВО на зиму.
Контрнаступление ВСУ: ситуация на фронте
Напомним, что ВСУ нацелились на освобождение ключевого города. Рассвет рассказал, что у ВСУ будет возможность форсирования Днепра и продвижения по левому берегу в сторону оккупированного РФ Токмака Запорожской области на пересечение железной дороги.
В ВСУ подтвердили уничтожение новейшего корабля РФ в Керчи. Украинские пилоты нанесли удар по судостроительному заводу "Залив" в оккупированной Керчи. В результате удара был уничтожен один из новейших российских носителей "калибров".
ВСУ продвинулись вперед под Бахмутом и закрепляются на новых рубежах. Известно, что украинские войска продвинулись вдоль линии леса к северу от Клещиевки и закрепляются в этом районе.
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