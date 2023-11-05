'Россия контролирует наше небо': Зеленский просит партнеров арендовать Украине ПВО на зиму

Украина не имеет достаточно средств противовоздушной обороны, поэтому Россия в основном контролирует небо над нашей территорией, заявил Зеленский.

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Зеленский просит больше ПВО / коллаж: Главред, фото: ОПУ, Армияinform

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Вооруженным силам Украины для ускорения контрнаступления нужно ПВО.

"Мы не имеем достаточно средств ПВО, поэтому Россия контролирует небо. Что будет когда у нас будет достаточно средств ПВО от наших партнеров? Наши войска уйдут. Нет, они побегут вперед, и это (контрнаступление) пойдет быстрее. Потому что мы не можем использовать наших людей, как мясо, как делают россияне", - заявил Зеленский в интервью NBC News.

Зеленский подчеркнул, что пока россияне контролируют небо, а у Украины нет достаточно защиты, то ВСУ не могут продвигаться вперед быстро.

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"Наш топ-1 запрос к партнерам - это уравновесить наши силы в небе. Мы должны долго ждать F - 16 из-за тренировки и так далее, а ПВО - это более быстрое решение вопроса. Я говорил об этом с Байденом - не давать ПВО, а изготавливать вместе. Оно дорогое, и нам не нужны подарки. И это важно, это также рабочие места", - заявил он.

Президент призвал партнеров дать или арендовать Украине ПВО на зиму.

Контрнаступление ВСУ: ситуация на фронте

Напомним, что ВСУ нацелились на освобождение ключевого города. Рассвет рассказал, что у ВСУ будет возможность форсирования Днепра и продвижения по левому берегу в сторону оккупированного РФ Токмака Запорожской области на пересечение железной дороги.

В ВСУ подтвердили уничтожение новейшего корабля РФ в Керчи. Украинские пилоты нанесли удар по судостроительному заводу "Залив" в оккупированной Керчи. В результате удара был уничтожен один из новейших российских носителей "калибров".

ВСУ продвинулись вперед под Бахмутом и закрепляются на новых рубежах. Известно, что украинские войска продвинулись вдоль линии леса к северу от Клещиевки и закрепляются в этом районе.

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