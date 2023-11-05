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ВСУ мощно повредили ракетный корабль РФ с "Калибрами": в Сети показали последствия

Юлия Закрепа
5 ноября 2023, 14:54
"Аскольд" - это малый ракетный корабль 22800 типа" Каракурт", который может нести до 8 ракет "Калибр".
ВСУ мощно повредили ракетный корабль РФ с 'Калибрами': в Сети показали последствия
ВСУ ударили в российский ракетоноситель / коллаж: Главред, фото: 3 отдельная штурмовая бригада, "схемы"

Вооруженные силы Украины 4 ноября атаковали судостроительный завод в Керчи во временно оккупированном Крыма. В результате атаки было повреждено судно-ракетоноситель "Аскольд".

Журналисты "Схем" в своем Telegram показали спутниковые фото завода "Залив" после атаки военных ВСУ. На снимках Planet Labs за 5 ноября видно место удара на заводе "Залив" и военное судно, которое имеет повреждения.

ВСУ мощно повредили ракетный корабль РФ с 'Калибрами': в Сети показали последствия
ВСУ повредили ракетоноситель РФ / фото: схемы

"По моим данным на 4 ноября в Керчи на момент взрывов находился только один корабль, способный нести ракеты класса "Калибр", а именно "Аскольд". Я думаю, что этот корабль, как мы видим, стоял уже у причала и его доводили до ума, потому что уже в декабре его должны были бы сдать. Видно, что он еще на плаву, но верхняя часть судна заметно повреждена", - рассказал в комментарии "Схемам" капитан 1-го ранга ВМС запаса Андрей Рыженко после анализа спутникового снимка.

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ВСУ мощно повредили ракетный корабль РФ с 'Калибрами': в Сети показали последствия
Удар ВСУ по заводу в Керчи / фото: схемы

Андрей Рыженко также добавил, что "Аскольд" - это малый ракетный корабль 22800 типа "Каракурт", который может нести до 8 ракет "Калибр". Обезвреживание такого судна, по мнению капитана ВМС является очень важным для безопасности Украины.

Напомним, что в ВСУ сказали, сколько ракет одновременно может запустить РФ по Украине. Несмотря на то, что во время штормов оккупанты прячут свои ракетоносители в бухты, у них хватает коварства бить и оттуда, сообщили в ВСУ.

ВСУ "вышибают" новейшие корабли оккупантов прямо в доках. Вооруженные Силы Украины нанесли успешный удар по судостроительному заводу "Залив" в Керчи. Как уточняется, удар был нанесен по морской и судостроительной инфраструктуре.

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