Ситуация сложная: генерал раскрыл о штурмах и перегруппировке россиян под Купянском

Сырский заявил, что ситуация на восточном направлении остается сложной, враг не оставляет попыток найти слабые места в нашей обороне.

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Сырский доложил о ситуации на Купянском направлении / коллаж: Главред, фото: 22 ОМБр, 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский рассказал, что на участке ягодное - Купянск-Узловой противник понес значительные потери, остановил активные действия и сейчас проводит перегруппировку.

Сырский заявил, что ситуация на восточном направлении остается сложной, враг не оставляет попыток найти слабые места в нашей обороне. В частности, на Купянском направлении противник осуществляет постоянные атаки штурмовыми отрядами, пытаясь вытеснить украинские войска с занятых позиций, передает "Інтерфакс-Україна".

"Силами 6 общевойсковой и 1 танковой армий противник продолжает вести наступательные действия в районе Купянского леса, Первомайского и Орлянского. Наращивает усилия по захвату господствующих высот, овладению Синьковкой и созданию благоприятных условий для захвата Купянска", - отметил генерал-полковник.

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Кроме того, противник осуществляет штурмовые действия на этом направлении с применением штурмовых отрядов "Шторм "V" и "Шторм "Z".

"Южнее, на направлении Ягодное - Купянск-Узловой противник понес значительные потери и остановил активные действия. Сейчас на этом участке враг проводит перегруппировку для возобновления своего наступления. Накапливает резервы и концентрирует артиллерийские группы. Не прекращает интенсивных артиллерийских обстрелов", - заявил Сырский.

За последнюю неделю на Купянском направлении потери оккупантов достигли в личном составе 583 человек, из них убитыми - 220, ранеными - 358, 5 военнослужащих противника захвачены в плен. Также за этот же период на этом направлении противник потерял 46 единиц техники, из них 15 танков и 25 боевых бронированных машин.

"Несмотря на бешеное давление врага, наши подразделения мужественно удерживают позиции. Врагу нанесены существенные потери в личном составе и технике", - отметил Сырский.

Он подчеркнул, что определение замыслов врага и предубеждение его действий является одной из главных задач, и сообщил, что был принят ряд важных решений для повышения устойчивости обороны.

Ситуация на Купянском направлении

Напомним, что РФ готовится к прорыву на Купянском направлении. Задача Сухопутных войск России на направлении Купянск-Лиман, вероятно, заключается в продвижении на запад к реке Оскол.

Генерал раскрыл тяжелую ситуацию под Купянском и попытки врага оккупировать территорию. Сырский в своем Telegram-канале сообщил, что стратегических успехов на Купянском направлении российские оккупанты сейчас не имеют.

РФ идет на штурм на Купянском направлении. Враг пытается атаковать даже ночью, стремясь "раздробить" свои подразделения, подчеркнул спикер ВСУ Илья Евлаш о планах россиян.

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