РФ готовится к прорыву на Купянском направлении: разведка Британии раскрыла цели россиян

Задача Сухопутных войск России на направлении Купянск-Лиман, вероятно, заключается в продвижении на запад к реке Оскол.

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Россияне готовятся к штурму / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, Генштаб ВСУ

Министерство обороны Великобритании сообщило, что за последние две недели произошло значительное усиление российской наступательной активности в направлении Купянск-Лиман.

Как отмечается в сводке британской разведки в Twitter, российские обстрелы усилились, а подразделения русских 6-й и 25-й общевойсковых армий и 1-й гвардейской танковой армии провели атаки, но с ограниченным успехом.

"Очень вероятно, что эта деятельность является частью продолжающегося российского наступления, ведется по нескольким направлениям на востоке Украины", - говорится в сообщении.

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По данным разведки, задача Сухопутных войск России на направлении Купянск-Лиман, вероятно, заключается в продвижении на запад к реке Оскол для создания буферной зоны вокруг Луганской области.

"Сухопутные войска за последние месяцы нарастили боеспособность на Купянско-Лиманском направлении. Однако украинские силы сохраняют значительное оборонительное присутствие на этом направлении, и маловероятно, что Россия сможет достичь крупного оперативного прорыва", - отмечают в Минобороны Британии.

Ситуация на Купянском направлении

Напомним, что ВСУ дали оккупантам "по зубам" под Купянском, РФ давит на Серебрянское лесничество. На Бахмутском направлении противник 536 раз открывал огонь по позициям ВСУ, 5 раз применяя авиацию.

На Купянском направлении прекратились бои, оккупанты применяют артиллерию и авиацию. Евлаш сообщил о переброске на Лимано-Купянском направлении 25-й армии. Сейчас там происходит некоторое затишье на поле боя.

РФ приостановила наступление на линии Купянск-Кременная. РФ усилила работу боевой авиации в Харьковской, Луганской и Херсонской областях и, вероятно, снизила ее активность в Запорожской области, пишут аналитики.

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