РФ пытается захватить Купянск: Сырский сообщил об ухудшении ситуации

Возле Купянска ухудшилась ситуация. Оккупанты пытаются прорвать оборону украинских военных штурмовыми отрядами, которые комплектуются в основном заключенными.

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Сырский сообщил об ухудшении ситуации на Купянском направлении/ коллаж: Главред, фото: 17 ОТБр имени Константина Пестушко, Military Media Center

На Купянском направлению осложнилась обстановка. В связи с этим командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в среду, 16 августа, работал в частях, ведущих оборону на подступах к городу.

Вместе с командирами на этом направлении был принят ряд важных решений. Об этом говорится в заявлении Сырского, которое было обнародовано медийной площадкой Сил обороны Military Media Center.

Командующий Сухопутных войск сообщил, что российские оккупанты ежедневно пытаются прорвать оборону защитников Украины на разных направлениях, имея целью блокирование, а затем и захват Купянска на Харьковщине. Такие атаки они проводят штурмовыми отрядами, которые комплектуются преимущественно заключенными.

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"По результатам работы с командирами на этом направлении был принят ряд важных решений, которые обеспечат надежность обороны", – подчеркнул Сырский.

Также он сообщил, что на Лиманском направлении враг осуществляет перегруппировку и заменяет те части, которые уже потеряли боеспособность.

"Наша задача максимально воспользоваться этой ситуацией и существенно улучшить свое положение. Необходимые для этого решения мы с командирами отработали непосредственно в районе ведения боевых действий", – отметил Сырский.

На Бахмутском направлении ситуация сложная, но контролируемая, рассказал командующий Сухопутных войск ВСУ. Российские захватчики пытаются контратаковать, проводить минирование территорий, а также часто ведут обстрелы по позициям защитников Украины, в том числе и с применением авиации. Украинским военным даже в таких сложных условиях удается постепенно продвигаться.

Война в Украине

В ГУР Минобороны Украины рассказали, что войска РФ пытаются атаковать под Купянском и хотят захватить Донбасс. Наступательные действия оккупантов страны-агрессора России лишены смысла, Кремль пытается достичь хотя бы минимальных целей, отметил заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий.

В среду, 16 августа, заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что армия Украины освободила Урожайное от российских оккупантов. Она отметила, что защитники Украины закрепляются в освобожденном населенном пункте и добавила, что наступление украинских военных продолжается. После этого в ВСУ показали яркие кадры освобождения Урожайного.

Напомним, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал, что есть три проблемы, которые мешают справедливо закончить войну. Для более быстрого завершения войны нужно, в частности, изолировать руководство РФ, затянуть санкционный пояс так сильно, чтобы Россия не могла производить ракеты, и увеличить поставки оружия Украине.

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