"Дальше будет": в ВСУ показали яркие кадры освобождения Урожайного

Населенный пункт освободили военные 35-й ОБМП им. контр-адмирала Михаила Остроградского и 38-й отдельной бригады морской пехоты.

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В ВСУ показали яркие кадры освобождения Урожайного/ коллаж: Главред, фото: скрин

Украинские военные освободили от российских оккупантов село Урожайное в Донецкой области. Информацию об освобождении населенного пункта в Минобороны Украины подтвердили в среду, 16 августа.

"Урожайное освободили. Наши защитники закрепляются на рубежах. Наступательные действия продолжаются", – сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram.

После этого Управление стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ (СтратКом ВСУ) опубликовало видео освобождения Урожайного.

видео дня

На кадрах, опубликованных в сети, видно, как украинские военные наносят точные удары по российским захватчикам в Урожайном, как оккупанты бегут из населенного пункта и туда заходят защитники Украины.

"Дальше будет. Дальше победа. Слава Украине!", – прокомментировали на видео украинские воины после того, как подняли в освобожденном селе флаг Украины.

В СтратКоме ВСУ уточнили, что населенный пункт освободили военные 35-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского вместе с побратимами 38-й отдельной бригады морской пехоты в рамках контрнаступательных действий.

В ВСУ показали яркие кадры освобождения Урожайного/ скрин

Смотрите видео освобождения Урожайного украинскими военными:

Освобождение Урожайного

Пропагандисты страны-агрессора России 12 августа заявили, что оккупанты потеряли Урожайное Донецкой области. Населенный пункт якобы перешел под контроль армии Украины.

В Генеральном штабе ВСУ сначала не подтверждали информацию об установлении контроля над населенным пунктом Урожайное.

В среду, 16 августа, заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что армия Украины освободила Урожайное от российских оккупантов. Она отметила, что защитники Украины закрепляются в освобожденном населенном пункте и добавила, что наступление украинских военных продолжается.

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