Войска РФ пытаются атаковать под Купянском и хотят захватить весь Донбасс – ГУР

Наступательные действия оккупантов агрессора России лишены смысла, Кремль пытается достичь хотя бы минимальных целей, сказал Вадим Скибицкий.

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Оккупанты России хотят выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей - ГУР / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, 59 ОМПБр

Войска страны-агрессора России на Купянском направлении не могут полноценно наступать и совершают лишь локальные атаки. Действия оккупантов лишены стратегического смысла, однако они по-прежнему стремятся захватить все районы Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

Как сообщает пресс-служба ГУР, российские захватчики пытаются атаковать на Купянском направлении, но безуспешно.

"Купянское направление остается одним из мест, где россияне не находятся в статической обороне, а пытаются атаковать. Успеха здесь у россиян нет, но Кремль не оставляет попыток достичь хотя бы минимальных целей начатой им войны", - отметил Скибицкий. видео дня

По его словам, россияне по-прежнему пытаются достичь своей задачи-минимум – захватить все районы Донецкой и Луганской областей.

"Впрочем, нынешние действия армии государства-агрессора на фронте лишены признаков стратегии. Операции, которые осуществляет Россия, не носят стратегического военного характера, это лишь локализованные нападения", - подчеркнул Вадим Скибицкий.

Ситуация на Купянском направлении

Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявлял, что войска РФ хотят прорваться в Купянск и мощно атакуют позиции сил обороны. ВСУ продолжают держать оборону.

Представитель ВСУ Сергей Череватый говорил, что обстановка на Купянском направлении тяжелая, но армия держит контроль. По его словам, войска знают о задумках оккупантов РФ и понимают, где их слабые места.

Позже Череватый рассказал, что ВСУ усилили подразделения на Купянском направлении. Украинские войска выстроили там грамотную оборону и подтянули резервы.

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