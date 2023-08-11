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ВСУ – о ситуации под Купянском: обстановка тяжелая, но армия держит контроль

Андрей Ганчук
11 августа 2023, 14:34 обновлено 11 августа, 14:38
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Армия Украины знает, что хотят делать российские оккупанты на Купянском направлении, и понимает их слабые места, сказал представитель ВСУ Сергей Череватый.
ВСУ, войска РФ
Враг собрал мошную группировку, ситуация тяжелая, но контролируемая - Череватый / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, 36 ОБМП

Ситуация на Купянском направлении остается сложной, однако контролируемая. ВСУ понимают замыслы оккупантов России и знают их слабые места. За прошедшие 24 часа враг пытался 5 раз атаковать украинские позиции. Также оккупанты нанесли 502 удара. Об этом заявил спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что обстановка на Купянском направлении сложная, но контролируемая.

"Ситуация, конечно, тяжелая – учитывая мощность группировки врага, но контролируемая. Ведь мы знаем, что они хотят делать, знаем силы и состав их группировки. Знаем, самое главное, их слабые места", - отметил Череватый.

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По его словам, российские войска 502 раза обстреляли украинские позиции всеми видами артиллерии – от минометов до РСЗО. Оккупанты активно применяют и авиацию: за сутки они нанесли 15 авиаударов.

Силы обороны Украины ликвидировали 21 оккупанта и ранили 91. Двоих взяли в плен. Уничтожены, в том числе, 2 танка и 3 пушки.

Ситуация на Купянском направлении

Командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский сказал, что оккупанты РФ мощно штурмуют оборону ВСУ и хотят прорваться в Купянск. По его словам, на Купянском направлении идут интенсивные бои.

Бывший глава Службы внешней разведки, генерал армии Украины Николай Маломуж в интервью Главреду рассказал о том, что Россия проводит маневры в районе Купянска, Лимана, Сватово и Кременной, чтобы отвлечь силы украинских войск от Бахмутского направления. Как полагает эксперт , 100-тысячная группировка оккупантов, которая там находится, на пределе своих возможностей.

Представитель ВСУ Сергей Череватый заявлял, что армия РФ усилила штурмы возле Купянска. Он сказал, что оккупанты оказывают давление, однако добиться существенных прорывов им не удалось.

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