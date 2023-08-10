Армия РФ усилила штурмы возле Купянска и шла в атаку 4 раза за сутки – ВСУ

На Купянском направлении сейчас динамичная ситуация. Захватчики сильнее давят, но системных прорывов в обороне украинских войск они не добились.

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Армия РФ усилила штурмы возле Купянска и шла в атаку 4 раза за сутки, говорит Череватый/ коллаж: Главред, фото: ОПБр имени гетмана Богдана Хмельницкого, armyinform.com.ua

Купянское направление на Харьковщине сейчас является одним из самых горячих на фронте. Российская оккупационная армия усилила наступление на Купянском направления. Захватчики уже несколько раз пытались пойти в большое наступление, однако не смогли воплотить свой план в жизнь.

Об этом рассказал спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый, сообщает "Радио Свобода". Он отметил, что несмотря на усилия российских захватчиков, которые они прилагают на упомянутом направлении, оккупантам не удалось осуществить большую стратегически-наступательную операцию. Он подчеркнул, что планы врага были сорваны благодаря грамотной работе командующих украинской армии, штабов, разведке, правильному построению обороны, героизму и мужеству украинских воинов.

В то же время Череватый сообщил, что захватчики только в течение суток четыре раза пытались атаковать позиции защитников Украины в районе Сынковки и Ивановки на Купянском направлении Харьковской области, а также в районе села Новоселовское на Сватовском направлении Луганской области.

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"559 раз различными типами артиллерии (враг – ред.) наносил удары по нашим позициям, 16 авианалетов", – отметил спикер восточной группировки ВСУ.

Ситуация на Купянском направлении

Череватый также прокомментировал слова командующего Сухопутных войск ВСУ Александра Сырского, который ранее рассказал, что отдельные позиции на Купянском направлении "за эти дни несколько раз переходили из рук в руки". По словам представителя Восточной группировки ВСУ, сейчас ситуация на этом направлении является динамичной, однако системных прорывов российских оккупантов не было. Движение оккупантов по определенным позициям происходило, но речь идет о десятках-сотнях метров.

Также он добавил, что целью наступления оккупантов является системно прорвать оборону украинских войск, чтобы потом взять защитников Украины в окружение или заставить бежать. Но захватчикам уже много недель не удается воплотить свой коварный план в жизнь.

Купянское направление – основное направление наступления оккупантов

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр отмечала, что по состоянию на это время основным направлением наступления российских захватчиков остается Купянское направление. Оккупанты хотят прорвать оборону защитников Украины и выйти непосредственно в Купянск.

Маляр отмечала, что враг сформировал на Купянском направлении наступательную группировку и пытается двигаться вперед. Также она отмечала, что на этом направлении наблюдается высокая интенсивность боевых действий и вражеских обстрелов.

Из Купянска и окрестностей объявили эвакуацию

Из-за обострения ситуации на Купянском направлении местные власти объявили о проведении обязательной эвакуации с деоккупированных территорий, которые приближены к опасной зоне. Соответствующее распоряжение 9 августа 2023 года подписал временно исполняющий обязанности начальника Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич, сообщила Купянская городская военная администрация.

Война в Украине

Ранее сообщалось, что ВСУ пошли вперед и уничтожили сотню оккупантов на юге. На Таврическом направлении украинские артиллерийские подразделения выполнили 1545 огневых задач.

Генерал армии Украины Николай Маломуж описал стратегию ВСУ на юге. Оккупированная часть юга Украины важнее для РФ, чем восток, ведь деоккупация Запорожской и Херсонской областей станет стратегическим поражением России и концом для Путина, отметил Маломуж.

Напомним, на Херсонщине оккупанты случайно сбросили авиабомбы на собственные подразделения. Захватчики летели бомбить правобережье Херсонской области, но три авиабомбы решили приземлиться раньше – прямо на позиции оккупантов.

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