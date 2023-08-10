"Жестов доброй воли там не будет": генерал описал стратегию ВСУ на юге

Оккупированная часть юга Украины важнее для РФ, чем восток. Ведь деоккупация Запорожской и Херсонской областей станет стратегическим поражением России.

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Маломуж отметил, что в ближайшие недели для ВСУ будут тяжелые бои/ коллаж: Главред, фото: Главред, 17 ОТБр имени Константина Пестушко

Оккупированные части Херсонской и Запорожской областей украинской армии будет сложнее освобождать, чем Херсон или Харьковщину. Российская оккупационная армия хорошо подготовилась, поэтому украинским воинам не будет легко.

Такое мнение высказал бывший глава Службы внешней разведки, генерал армии Украины Николай Маломуж в интервью Главреду. Он рассказал, какая тактика может помочь украинским военным в освобождении юга, учитывая все обстоятельства и препятствия, созданные врагом.

"Наша стратегия на ближайшее время заключается в уничтожении вражеских резервов, оттягивании российских подразделений на выгодные нам позиции, нанесении мощных артиллерийских ударов, проведении диверсионных операций, специальных операций с флангов и тылов, а также наступательных действий. "Жестов доброй воли" здесь (на юге Украины – ред.) не будет", – отметил Маломуж.

Если перекрыть логистические центры российских оккупантов и ограничить поставки вооружения, то у захватчиков возникнут проблемы не только с военной техникой, боеприпасами и живой силой, но и с горючим. А это в свою очередь существенно ограничит возможности оккупантов.

Но захватчики даже при таких условиях будут получать приказы наступать и обороняться и будут пытаться определенное время это делать. Отступать оккупанты не собираются, считает Маломуж.

Оккупированный юг для РФ важнее, чем восток

По словам генерала армии Украины, сейчас оккупированная часть юга нашего государства важнее для российских захватчиков, чем контролируемая ими часть востока, где у украинских военных тоже есть перспективы освобождения территорий. Освобождение украинской армией Запорожской и Херсонской областей станет стратегическим поражением страны-агрессора России, потому что это будет предпосылкой для освобождения Крыма, говорит Маломуж.

"После этого у нас появятся все возможности зайти в Крым, перерезав логистические цепи, которые обеспечивают группировку войск противника на полуострове и Черноморский флот", – сказал генерал.

В рядах противника сейчас распространяется паника, ведь враг понимает, что изоляция Крыма будет ловушкой. При этом потеря полуострова будет означать падение режима российского диктатора Владимира Путина в РФ.

"После этого уже никто не будет верить в его победу, потому что все увидят, что у него нет ни ресурсов, ни способности что-то сделать, что все его планы провалились. Окружение Путина и российское общество поймут, что это предпосылка большого проигрыша, после чего им неизбежно придется за всё отвечать. И тогда встанет вопрос о том, нужен ли им Путин. Впрочем, это уже другая история. Но последствия такого развития событий для режима Путина будут очень негативными", – отметил Маломуж.

В ближайшие недели для ВСУ будут тяжелые бои

Но для того, чтобы всё пошло именно по такому сценарию, украинским воинам придется преодолеть период тяжелых боев в течение ближайших недель и месяцев, говорит Маломуж. По его словам, защитникам Украины в первую очередь нужно создать благоприятные предпосылки. Для этого нужно выгнать противника из Запорожской и Херсонской областей, давить на россиян в Донецкой и Луганской областях и выходить на Крым.

"Это стратегия глобального успеха, потому что после Крыма упадет и восток. В таком случае россиянам уже будет не до активных наступательный операций: когда режим Кремля станет слабым, когда российские войска будут обесценены на юге, на востоке также не будет перспектив вражеского наступления", – подытожил генерал армии Украины.

Смотрите видеоверсию интервью с Николаем Маломужем о последствиях ударов по Геническому и Чонгарскому мостам:

Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Война в Украине

Напомним, утром в среду, 9 августа, во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области прогремел мощный взрыв – ВСУ взорвали пункт управления войск РФ. СтратКом опубликовал видео последствий мощного взрыва, прогремевшего в Новой Каховке.

Также сообщалось, что ВСУ пошли вперед и уничтожили сотню оккупантов на юге. На Таврическом направлении украинские артиллерийские подразделения выполнили 1545 огневых задач.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что F-16 будут в украинском небе. Глава Украинского государства заявил, что Украине нужно еще больше средств противовоздушной обороны. Кроме того, армия Украины должна иметь современные истребители, чтобы защитить мирных жителей от ударов российских ракет.

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