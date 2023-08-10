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Остановилось сердце: обстрел оккупантов унес жизнь 16-летней жительницы Херсона

Алёна Воронина
10 августа 2023, 09:25 обновлено 10 августа, 09:29
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Девушка попала под обстрел вместе со своей бабушкой. За жизнь ребенка, получившего многочисленные ранения, врачи боролись 10 дней, но спасти ее не удалось.
Погибшая власть Веремеенко, последствия обстрела Херсона
Обстрел оккупантов унес жизнь 16-летней жительницы Херсона/ коллаж: Главред, фото: Telegram Прокудин, ГСЧС Украины

В результате обстрела Херсона российскими оккупантами погибла 16-летняя жительница города Влада Веремеенко.

Девушка получила многочисленные ранения во время обстрела, под который попала вместе со своей бабушкой 31 июля. Владу забрали в больницу, где медики боролись за ее жизнь в течение 10 дней, но спасти ее не удалось. О смерти девушки сообщил председатель Херсонской облгосадминистрации Александр Прокудин в Telegram.

"Россия оборвала жизнь юной херсонки. В больнице остановилось сердце 16-летней Влады Веремеенко. 31 июля оккупанты обстреляли жилые кварталы Херсона. Под огонь врага тогда попала и Влада с бабушкой. Девушка получила многочисленные ранения", – рассказал Прокудин.

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Он отметил, что травмы оказались слишком тяжелыми, и медикам не удалось спасти Владу.

"Искренние соболезнования семье. Вся Херсонщина в скорби вместе с вами. Еще один ангел теперь на небе...", – добавил глава ОВА.

Обстрелы Херсона российскими оккупантами

3 августа страна-агрессор РФ обстреляла в Херсоне спасателей, которые тушили собор. Оккупанты утром того дня совершили повторный обстрел Херсона. Во время этой атаки захватчики ранили спасателей, которые в это время тушили пожар в Свято-Катериненском соборе, вызванный первым обстрелом.

Вечером 3 августа россияне снова обстреляли Херсон. Захватчики обстреляли ТЦ, церковь и больницу в Херсоне. Всего по городу враг выпустил 42 снаряда.

Напомним, в ночь на 7 августа оккупанты ударили по жилой многоэтажке в Херсоне. Под завалами частного дома погибла женщина. Из-за ночного обстрела областного центра по меньшей мере семь горожан травмированы.

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