Остановилось сердце: обстрел оккупантов унес жизнь 16-летней жительницы Херсона

Девушка попала под обстрел вместе со своей бабушкой. За жизнь ребенка, получившего многочисленные ранения, врачи боролись 10 дней, но спасти ее не удалось.

https://glavred.info/ukraine/ostanovilos-serdce-obstrel-okkupantov-unes-zhizn-16-letney-zhitelnicy-hersona-10492198.html Ссылка скопирована

Обстрел оккупантов унес жизнь 16-летней жительницы Херсона/ коллаж: Главред, фото: Telegram Прокудин, ГСЧС Украины

В результате обстрела Херсона российскими оккупантами погибла 16-летняя жительница города Влада Веремеенко.

Девушка получила многочисленные ранения во время обстрела, под который попала вместе со своей бабушкой 31 июля. Владу забрали в больницу, где медики боролись за ее жизнь в течение 10 дней, но спасти ее не удалось. О смерти девушки сообщил председатель Херсонской облгосадминистрации Александр Прокудин в Telegram.

"Россия оборвала жизнь юной херсонки. В больнице остановилось сердце 16-летней Влады Веремеенко. 31 июля оккупанты обстреляли жилые кварталы Херсона. Под огонь врага тогда попала и Влада с бабушкой. Девушка получила многочисленные ранения", – рассказал Прокудин.

видео дня

Он отметил, что травмы оказались слишком тяжелыми, и медикам не удалось спасти Владу.

"Искренние соболезнования семье. Вся Херсонщина в скорби вместе с вами. Еще один ангел теперь на небе...", – добавил глава ОВА.

Обстрелы Херсона российскими оккупантами

3 августа страна-агрессор РФ обстреляла в Херсоне спасателей, которые тушили собор. Оккупанты утром того дня совершили повторный обстрел Херсона. Во время этой атаки захватчики ранили спасателей, которые в это время тушили пожар в Свято-Катериненском соборе, вызванный первым обстрелом.

Вечером 3 августа россияне снова обстреляли Херсон. Захватчики обстреляли ТЦ, церковь и больницу в Херсоне. Всего по городу враг выпустил 42 снаряда.

Напомним, в ночь на 7 августа оккупанты ударили по жилой многоэтажке в Херсоне. Под завалами частного дома погибла женщина. Из-за ночного обстрела областного центра по меньшей мере семь горожан травмированы.

Читайте также: