Ночью РФ атаковала дронами Ровенскую область: загорелась нефтебаза

Ночью Ровенщина подверглась массированной атаке беспилотниками. Разрушена нефтебаза на Дубенщине.

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Виталий Коваль сообщил о пожаре на нефтебазе после атаки российских дронов / скриншот

В ночь на 10 августа российские оккупационные войска атаковали Ровенскую область с помощью дронов-камикадзе. В результате обстрела уничтожена нефтебаза.

"Ночью Ровенщина подверглась массированной атаке беспилотниками. К сожалению, разрушена нефтебаза на Дубенщине", - сообщил в Telegram глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.

По его словам, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших. На месте происшествия работают 45 спасателей, 14 единиц техники. Задействован пожарный поезд.

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Коваль добавил, что на месте вражеского удара работают все соответствующие следственные комиссии во главе с руководителями силовых структур области.

Глава Ровенской ОВА также подчеркнул, что химический и радиационный фон на месте удара остается в норме. Эвакуация населения применяться не будет.

Смотрите видео - Глава Ровенской ОВА Виталий Коваль рассказал о последствиях ночной атаки дронов:

РФ атаковала дронами Ровенскую область / скриншот

Как сообщал Главред, в ночь на 2 августа российские войска атаковали с помощью дронов-камикадзе портовую и промышленную инфраструктуру на юге Одесской области. В результате атаки на объектах портовой и промышленной инфраструктуры региона возникли пожары, поврежден элеватор.

В ночь на 1 августа российские оккупационные войска нанесли серию ударов по Харькову и области с помощью дронов-камикадзе. Зафиксировано попадание по общежитию. Известно об одном пострадавшем.

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