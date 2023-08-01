Ночная атака дронов по Харькову: РФ ударила по общежитию, вспыхнул пожар

В центре Харькова в результате атаки РФ беспилотниками "Shahed" ранен один человек.

https://glavred.info/ukraine/nochnaya-ataka-dronov-po-harkovu-rf-udarila-po-obshchezhitiyu-vspyhnul-pozhar-10489861.html Ссылка скопирована

Ночью РФ атаковала Харьков дронами / Коллаж: Главред, фото: dnipropetrovskaODA, ГосЧС

В ночь на 1 августа российские оккупационные войска нанесли серию ударов по Харькову и области с помощью дронов-камикадзе. Зафиксировано попадание по общежитию. Известно об одном пострадавшем.

"Россияне атакуют Харьков дронами. Взрывы раздаются в Шевченковском районе. Уже три", - написал в Telegram мэр Харькова Игорь Терехов.

По его словам, один из дронов разрушил два этажа одного из общежитий.

видео дня

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов также отметил, что войска РФ били по Харькову и области. Он также призвал жителей региона до окончания воздушной тревоги оставаться в укрытиях.

По его словам, на месте ударов возник пожар.

"Оккупанты нанесли удары по Харькову дронами-камикадзе. На месте попадания возник пожар, все экстренные службы работают. По данным Областного центра экстренной медицинской помощи, информация о пострадавших не поступала", - написал он в Telegram.

По данным журналистов "Суспільного", после серии взрывов в городе наблюдаются перебои со светом, также в некоторых районах пропало водоснабжение.

Начальник полиции региона Владимир Тимошко сообщил, что в центре Харькова в результате атаки РФ беспилотниками "Shahed" ранен один человек, его состояние проверяют медики.

Раненый является охранником спортивного объекта, в который попал российский беспилотник. Мужчину госпитализировали, сообщил спикер облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.

Он добавил, что попадания были по территории одного из учебных заведений на территории Салтовского района и по зданию одного из спортивных объектов в Шевченковском районе.

Как сообщал Главред, в ночь на 26 июля российские оккупанты атаковали Первомайскую общину Харьковской области иранскими дронами типа "Shahed". Есть попадания в промышленные объекты. В результате российской атаки вспыхнул пожар.

Ранее российские оккупанты сбросили авиабомбу на село Кучеровка в Купянском районе Харьковской области. В результате удара захватчиков пострадал 74-летний местный житель – его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Другие новости: