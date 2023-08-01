Ночная атака дронов по Харькову: РФ ударила по общежитию, вспыхнул пожар

В ночь на 1 августа российские оккупационные войска нанесли серию ударов по Харькову и области с помощью дронов-камикадзе. Зафиксировано попадание по общежитию. Известно об одном пострадавшем.
"Россияне атакуют Харьков дронами. Взрывы раздаются в Шевченковском районе. Уже три", - написал в Telegram мэр Харькова Игорь Терехов.
По его словам, один из дронов разрушил два этажа одного из общежитий.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов также отметил, что войска РФ били по Харькову и области. Он также призвал жителей региона до окончания воздушной тревоги оставаться в укрытиях.
По его словам, на месте ударов возник пожар.
"Оккупанты нанесли удары по Харькову дронами-камикадзе. На месте попадания возник пожар, все экстренные службы работают. По данным Областного центра экстренной медицинской помощи, информация о пострадавших не поступала", - написал он в Telegram.
По данным журналистов "Суспільного", после серии взрывов в городе наблюдаются перебои со светом, также в некоторых районах пропало водоснабжение.
Начальник полиции региона Владимир Тимошко сообщил, что в центре Харькова в результате атаки РФ беспилотниками "Shahed" ранен один человек, его состояние проверяют медики.
Раненый является охранником спортивного объекта, в который попал российский беспилотник. Мужчину госпитализировали, сообщил спикер облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.
Он добавил, что попадания были по территории одного из учебных заведений на территории Салтовского района и по зданию одного из спортивных объектов в Шевченковском районе.
Как сообщал Главред, в ночь на 26 июля российские оккупанты атаковали Первомайскую общину Харьковской области иранскими дронами типа "Shahed". Есть попадания в промышленные объекты. В результате российской атаки вспыхнул пожар.
Ранее российские оккупанты сбросили авиабомбу на село Кучеровка в Купянском районе Харьковской области. В результате удара захватчиков пострадал 74-летний местный житель – его госпитализировали в состоянии средней тяжести.
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