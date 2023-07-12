В результате атаки один из местных жителей получил ранение, его забрали в больницу в состоянии средней тяжести.

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Оккупанты ударили авиабомбой по селу в Харьковской области/ Фото иллюстративное: "Суспільне", ГСЧС Украины

Российские оккупанты сбросили авиабомбу на село Кучеровка в Купянском районе Харьковской области.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram. Он рассказал, что в результате удара захватчиков пострадал 74-летний местный житель – его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

"В результате удара управляемой авиабомбой по с. Кучеровка Купянского района повреждены 4 частных дома. Ранение получил 74-летний мужчина. Госпитализирован в состоянии средней тяжести", – сообщил Синегубов.

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Также он рассказал, что российские оккупанты за прошедшие сутки, 11 июля, из артиллерии, минометов и с использованием авиации обстреливали населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Изюмского и Купянского районов области.

"В с. Вишневое Изюмского района из-за вражеского обстрела горело складское помещение семян подсолнечника. В с. домовое Купянского района вражеским обстрелом повреждено здание клуба", - отметил Синегубов.

Атаки России по Украине ракетами и дронами

Напомним, в ночь на 6 июля российские оккупанты ударили ракетами по Львову. В результате атаки оккупантов 10 человек погибли и 45 получили ранения (из них трое детей). Возраст погибших - от 32 до 95 лет. Самая старшая погибшая женщина пережила Вторую мировую.

Страна-агрессор Россия днем 10 июля ударила управляемой авиабомбой по месту выдачи гуманитарной помощи в прифронтовом Орехове Запорожской области. Первоначально сообщалось о четырех погибших - женщинах 43, 45, 47 лет и 47-летнем мужчине. Однако затем спасатели достали из-под завалов тела еще трех человек. Таким образом число погибших возросло до семи..

Российские оккупанты в ночь на вторник, 11 июля, атаковали Киев дронами "Шахед". Возле украинской столицы работала противовоздушная оборона. Все вражеские беспилотники удалось сбить. Напомним, в ночь на среду, 12 июля, оккупанты снова вторую ночь подряд атаковали Киев "Шахедами". Украинская противовоздушная оборона сбила все вражеские беспилотники в воздушном пространстве вокруг Киева.

Кроме этого, российские оккупанты в ночь на 12 июля атаковали дронами Черкасскую область. Было попадание в объект нежилой инфраструктуры в Черкасском районе. Пострадали два человека, их с ожогами доставили в больницу.

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