"Ядерные бомбы на Киев, Одессу и Харьков": эксперт оценил угрозу удара РФ

Виталий Портников спрогнозировал ответ Запада в случае нанесения РФ ядерного удара по Украине.

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Виталий Портников оценил угрозу ядерной войны / УНИАН, Pixabay/geralt

В случае ядерного конфликта со страной-агрессором РФ объектами войны станут все государства-члены НАТО, заявил публицист, журналист Виталий Портников.

"Ядерные державы не должны воевать. Эту формулировку можно увидеть в совместном заявлении президента Российской Федерации Владимира Путина и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина", — подчеркнул он в интервью Главреду.

Вместе с тем собеседник отметил, что это является консенсусной вещью, которую никто не должен нарушать.

"И если мы с вами считаем, что Россия готова пойти на нарушение этого консенсуса, тогда все украинские усилия по обретению безопасности бесполезны. Потому что ядерные бомбы могут на следующий день обрушиться на Киев, Одессу, Харьков, Днепр и не оставить от украинских городов-миллионников даже воспоминания в результате такой интенсивной ядерной войны. Но тогда они должны обрушиться и на Варшаву и Париж, и тогда Россия должна не бояться войны с НАТО", — предупредил он.

Вместе с тем публицист пояснил, что в случае нанесения РФ ядерного удара по Украине непонятно, каким может быть ответ Запада: "Потому что мы с вами не знаем, каким будет ответ стран-членов НАТО в такой ситуации, насколько он будет соразмерным, и будет ли он вообще военным".

В то же время он уверен в том, что если Украина получает приглашение в НАТО и ядерные гарантии США, то это будет означать, что ядерный удар по Киеву или ядерный удар по украинским войскам будет означать удар по РФ со стороны США и Великобритании.

"Россия не готова к полноценной ядерной войне, то есть к конфликту ядерной державы с ядерным блоком. И поэтому нам нужно стать частью ядерного блока - это простая формулировка. И исключить саму идею удара ядерной державы по позициям неядерной страны", — добавил Портников.

Кто такой Виталий Портников? Виталий Портников - украинский публицист, писатель и журналист. Обозреватель Радио Свобода и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.

Ядерный шантаж РФ

Напомним, ранее сообщалось о том, что Си предупредил Путина о последствиях ядерной атаки по Украине.

В своих публичных заявлениях Китай последовательно выступает против использования ядерного оружия в Украине.

Политический аналитик Александр Кочетков недавно спрогнозировал, устроит ли Путин ядерную катастрофу.

Россияне будут продолжать шантажировать ядерным оружием, уверен Александр Кочетков.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов ранее заявил о том, что подрыв Запорожской АЭС будет считаться применением ядерного оружия, а сам факт теракта российских оккупационных войск на Запорожской атомной электростанции цивилизованные страны мира воспримут как применение ядерного оружия против гражданского населения.

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