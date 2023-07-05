Китай против: Си предупредил Путина о последствиях ядерной атаки по Украине - FT

Китай последовательно выступает против использования ядерного оружия в Украине.

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Си Цзиньпин отговаривает Путина от использования ядерного оружия / коллаж: Главред: скриншот: YouTube

Лидер Китая Си Цзиньпин лично предостерег президента страны-агрессорки России Владимира Путина от использования ядерного оружия в Украине.

По информации источников издания Financial Times, Си сделал это заявление во время визита в Москву в марте. С тех пор, как отмечают собеседники, китайские чиновники приписывают себе достижение в убеждении Путина отказаться от завуалированных угроз применить ядерное оружие против Украины.

FT подчеркивает, что в своих публичных заявлениях Китай последовательно выступает против использования ядерного оружия в Украине. Но многие из союзников Киева сомневаются в намерениях Пекина, учитывая "безграничное" партнерство Си с Путиным и так называемый "мирный план", который в значительной мере повторяет российские тезисы.

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В то же время предупреждения Си для Путина дают надежду, что свои публичные заявления Китай поддерживает и риторикой за закрытыми дверями.

Высокопоставленный чиновник администрации США заявил, что"китайцы берут на себя ответственность за то, что передают России сообщения на всех уровнях".

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