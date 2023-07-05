Генерал-разведчик пояснил, что станет толчком для бунта Кадырова

Николай Маломуж полагает, что в кремлевской элите давно есть громадный скепсис по поводу, собственно, самой фигуры диктатора Путина.

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Кадыров будет выжидать минимум полгода - Маломуж / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот

Чеченский диктатор Рамзан Кадыров может запустить процесс бунта против путинского режима, только если не будет испытывать проблем со здоровьем. Об этом в интервью Главреду заявил бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж.

"Во-первых, для этого ему надо иметь здоровье. Потому что есть сигналы, что у него там сложно с его состоянием в целом, и в некоторой степени есть критические моменты. Хотя это также может быть игра, во время которой он удачно запускает такую информацию и российскому руководству, чтобы не было реальных репрессий, да и миру, чтобы выждать паузу, не участвовать в войне и не быть задействованным в каких-то акциях Кремля. Поэтому он будет выжидать в течение полугода. За это время уже будет видно, какие активные успешные операции будут у нашего государства, особенно на востоке — Луганская, Донецкая, Херсонская, Запорожская области и возможный заход в Крым. Как раз в эти рубежные моменты, когда мы будем полностью освобождать территории, режим в Кремле будет чрезвычайно шататься", ‒ сказал он.

Маломуж полагает, что в кремлевской элите давно есть громадный скепсис по поводу, собственно, самой фигуры диктатора Путина.

"По нашим оперативными данными, в Путине уже давно сомневаются. Во-первых, в правильности его действий, потому что раньше некоторые были вынуждены выполнять задачи, боясь репрессий. Но уже не боятся, а обсудит между собой то, что он наделал, какие перспективы будут у них и России, а Путина уже особо никто не жалеет — будут ли его привлекать к судебной ответственности, политически или физически. Это уже механизм, но это все равно перспектива ближайших месяцев", ‒ подытожил он.

Смотрите на видео интервью Николая Маломужа Главреду:

Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Слухи о болезни Кадырова

Ранее сообщалось, что у главы Чечни Рамзана Кадырова могло обостриться заболевание почек из-за чего он не появляется на официальных мероприятиях. Такую информацию в своем Telegram-канале обнародовал чеченский оппозиционер, сторонник независимой Ичкерии Тумсо Абдурахманов (известный под псевдонимом Абу-Саддам Шишани).

"Поступает информация, что Кадыров находится при смерти и уже не разговаривает. Почки окончательно отказали, диализ не помогает", — написал он.

Напомним, ранее Рамзан Кадыров появился на публике после слухов о его болезни. При этом у него на руке был замечен медицинский прибор. Глава Чечни принимал участие во встрече с главарем боевиков "ДНР" Денисом Пушилиным.

Глава Кабинета министров Чеченской Республики Ичкерия за границей Ахмед Закаев заявил, что Рамзан Кадыров стал зависим от каких-то лекарственных препаратов. Их он употребляет уже 15 лет.

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