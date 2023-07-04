Кадыров готовит новый Афганистан, слабая Москва не удержит Чечню в РФ - Маломуж

Рамзан Кадыров собрал огромное количество вооружения, техники и боеприпасов, что позволяет ему воевать в горах годами, считает генерал Николай Маломуж.

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Кадыров выжидает слабости режима в РФ и готовится к войне в горах - Николай Маломуж / Главред

Глава Чечни Рамзан Кадыров снова пропадал с радаров. После мятежа Пригожина он почти сутки молчал, а потом все-таки решил поддержать Путина. Потом несколько дней ходили слухи об ухудшении его состояния здоровья, которые он позже опроверг.

В интервью Главреду бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж рассказал, для чего Кадыров запустил слухи о своей болезни, почему в Чечне ждут слабости Москвы, и что будет с Россией в случае военного поражения в Украине.

Во время бунта Пригожина Кадыров был одним из тех, кто на определенное время, так сказать, залег на дно, ведь в первые сутки, когда все это началось, его не было слышно. Как вы думаете, почему была такая пауза со стороны Кадырова — о чем это свидетельствует?

В первую очередь, речь идет не только о Кадырове, но и о ряде силовиков, руководителей региональных структур и олигархов, которые залегли на дно и ждали, что же будет. И особенно это было видно в первый день, когда "вагнеровцы" активно двигались в Москву и к ним не было сопротивления или сочувствия.

Многие ждали присоединения военных, представителей спецслужб и простых граждан РФ, которые негативно относятся к российскому руководству, в первую очередь к Путину, что предусматривало смену режима. Эти люди уже были готовы присягнуть новому руководству или войти в состав переходного правительства.

Такие ожидания были, но их замалчивали. Понятно, что после мятежа Путин сделал выводы о том, что он не имеет единогласной поддержки и мощной системы авторитарного режима. А еще различные "башни Кремля", которые он создавал для противостояния (Пригожин - Минобороны, Кадыров - Пригожин или другие силовики, ФСБ - Минобороны), угрожают борьбой против его режима, а также тем, что они могут при определенных обстоятельствах объединиться и претендовать на власть. Поэтому и Кадыров предпочел выждать и впоследствии присоединиться к "вагнеровцам", вспомнив их "старые-добрые" отношения. С другой стороны, когда ФСБ, кураторы Пригожина и, разумеется, весь силовой блок, работавший с Пригожиным, увидели, что у него нет перспектив, тут уже Кадыров заявил о готовности защищать "царя" и начал высылать войска для защиты Москвы и лично Путина. Это будут его меченосцы — как когда-то были латышские стрелки у Ленина, так теперь чеченцы будут защищать Путина.

Это нужно Кадырову чтобы показать, что он предан, что это молчание не было предательством, а в некоторой степени подготовкой, и что он уже с Путиным претендует на новые звания, потому что ранее оказался в опале. Мы помним, что его отправили в Чечню в связи с тем, что он не поддержал мобилизации, не выслал новых боевиков на фронт с Украиной, и после этого Кадыров просто исчез с экранов и различных политических систем и тогда только каялся перед Путиным, который принимал его как того, кто готов делать все, что угодно.

Поэтому в данной ситуации Путин рассматривает это в определенной степени как предательство Кадырова, хотя в последние дни уже все говорят о его болезни. Она у него действительно есть, но насколько серьезна и летальна — это еще вопрос. Он мог намеренно залечь на дно, потому что сегодня ведутся расследования относительно того, кто и что делал в период путча. Так же, как когда-то во времена ГКЧП. Их проводит ФСБ, Служба безопасности президента РФ и из-за этого уже начались противоречия между Минобороны и ФСБ, потому что ФСБ начала проверять генералов, командующих, то есть весь руководящий состав, что предполагает репрессии. Понятно, что они молчат, но пытаются противостоять и объединяются против спецслужб.

Так же и Кадыров выждал, сейчас якобы притворился больным (а, возможно, и реально больной), и теперь рассматривает вариант своего возможного преемника. А преемник уже давно определился - это его сын. Получится так или нет, будет зависеть от центрального руководства России. Пока что они контролируют ситуацию - Путин лично был на свадьбе у сына Кадырова, и в данной ситуации у Рамзан Кадыров уже, видимо, представил его как своего преемника, который персонально будет выполнять все задачи Путина.

Смотрите видео интервью Николая Маломужа про Кадырова Главреду:

То есть Кадыров, насколько я поняла с ваших слов, максимально зависим сейчас от Путина - он не является самостоятельным игроком в принципе и не может им стать, так?

На данный момент он зависим от Путина. Тем более, он в некоторой степени уже ослаб и физически, и организационно. Он не показал эффективности на поле боя, не выполнил ни одной задачи, поэтому попал в опалу. Но после путча сейчас появляется контроль в формате "кто что делал и кто предал". Под вопросом как раз и сам Кадыров — он выжидает, ведь он стал очень хитрым политиком, который переживал различные кризисы. А возможно в период наступательных операций, когда Россия будет системно проигрывать, тогда активизируются все политические силы и наступит время Кадырова, заявившего, что он уже готовит формат независимой Чеченской Республики. В данной ситуации они будут подбирать такой формат, чтобы дистанцироваться от Москвы. Но это будет только тогда, когда режим будет настолько слабым под влиянием ВСУ и наших реальных побед, поражения России и самого Путина. То есть когда уже много политических, военных структур России будут думать, как устранить Путина. Или же когда будут его непосредственно устранять — например, силовики, политики, олигархи объединятся и поймут, что выхода нет, и для того, чтобы снять угрозу для России и для себя лично, поставят вопрос об устранении Путина. Об этом уже даже говорил Гиркин, требовавший от Путина отставки, проведения операции "Преемник" вместо Путина. То есть когда уже реально ситуация будет неопределенной, они будут терпеть поражение, тогда уже по Путину поставят вопрос: устранить его физически или политически. А Кадыров уже будет играть свою игру в независимость и договариваться с некоторыми политическими, военными силами о том, чтобы кооперироваться с ними в тех или иных вопросах.

А, кстати с кем может скооперироваться Кадыров — кто может быть его союзником?

Это могут быть разные политические силы, которым нужен радикальный сценарий. Например, ФСБ, которые не поддерживают с ним контактов из-за определенных противоречий. Действительно, есть отдельные кураторы, которые еще держат связь, но так системно он постоянно игнорировал именно спецслужбу. В Минобороны есть некоторые генералы, которые поддерживают с ней [ФСБ] контакт, особенно на поле боя и использовали ситуацию в плане агрессии. У Кадырова есть такая коммуникация - если эти генералы могут войти в переходное правительство, то понятно, что он будет поддерживать с ними контакт. Есть ряд региональных олигархов, с которыми они делили природные ресурсы. Каких-то определяющих фигур, которые бы поддержали Кадырова, нет. Скажу прямо - среди военных спецслужб, разведки аллергия на Кадырова, потому что он постоянно давил на Путина и пытался конкурировать с силовиками. Мало того, игнорировал не только их указания, а даже требования закона. Постоянно.

И даже проводил аресты, задержания, пытки, убийства, что даже вызвало возражения силовиков, потому что чеченцы убивали русских. То есть это были внесудебные расправы, которые не могли вызвать поддержки ни в ФСБ, ни в МВД, ни в прокуратуры Российской Федерации.

Если Кадыров начнет дистанцироваться от Москвы, как это может выглядеть? Что он может делать в таком случае?

Он для этого подготовил все условия. Он создал мощную финансовую базу, потому что он из Москвы вытащил все, что можно, подготовил некоторые производства, ископаемые и, самое главное, создал войска, большую часть, до 60 тысяч боевиков-чеченцев, которые могут воевать в горах. А это сложно, потому что их там надо будет выбивать. Еще один важный фактор — Кадыров собрал огромное количество вооружения, техники и боеприпасов, что позволяет ему воевать в горах годами.

На это он и рассчитывает — что с ним будут считаться, ослабленному правительству будет не до Чечни, и на этой основе он заявит о независимости. Хотя мы знаем, что во время поражения РФ чеченцы, воюющие в составе Вооруженных сил Украины, реально будут претендовать на освобождение Ичкерии — уже есть переходное правительство в экзиле, которое готово возглавить Чечню, и народ может их очень активно поддержать.

Пока что Кадыров строит свои планы как будущий лидер независимой Чечни.

Если действительно Кадыров передаст власть своему сыну Ахмату, сможет ли он удержать власть в Чечне при таком сценарии?

Сын Кадырова Ахмат может быть лидером только тогда, когда останется Путин, когда РФ будет контролировать ситуацию в целом в России и в самой Чечне. Как раз сына Кадырова нужно держать не только под контролем, но и на должности, потому что у него нет авторитета ни в вооруженных формированиях, ни в силовых структурах Чечни, ни в кланах, потому что они рассматривают его как "молодого пацана". И, разумеется, нет такого авторитета и среди народа Чеченской Республики. Поэтому в данный момент это возможно как продолжение традиции самого Рамзана, но при поддержке Москвы и непосредственно лидера России — Путина или того, кто может быстро прийти к власти, если такой вариант будет в России вместо развала. Тогда будет переходное коалиционное правительство, будут выборы и совсем другой формат власти, при котором у сына Кадырова нет шансов возглавить Чечню или удержаться там надолго.

Когда может наступить такая точка, когда Кадыров может "показать зубы" и начнет реализовывать сценарий, к которому готовился?

Во-первых, для этого ему надо иметь здоровье. Потому что есть сигналы, что у него там сложно с его состоянием в целом, и в некоторой степени есть критические моменты. Хотя это также может быть игра, во время которой он удачно запускает такую информацию и российскому руководству, чтобы не было реальных репрессий, да и миру, чтобы выждать паузу, не участвовать в войне и не быть задействованным в каких-то акциях Кремля. Поэтому он будет выжидать в течение полугода. За это время уже будет видно, какие активные успешные операции будут у нашего государства, особенно на востоке — Луганская, Донецкая, Херсонская, Запорожская области и возможный заход в Крым. Как раз в эти рубежные моменты, когда мы будем полностью освобождать территории, режим в Кремле будет чрезвычайно шататься.

По нашим оперативными данными, в Путине уже давно сомневаются. Во-первых, в правильности его действий, потому что раньше некоторые были вынуждены выполнять задачи, боясь репрессий. Но уже не боятся, а обсудит между собой то, что он наделал, какие перспективы будут у них и России, а Путина уже особо никто не жалеет — будут ли его привлекать к судебной ответственности, политически или физически. Это уже механизм, но это все равно перспектива ближайших месяцев.

Когда Пригожин затевал этот мятеж, то сложилось впечатление, что кроме него на это вообще никто не смог решиться. После того, как Пригожина, фактически, отстранили с политического поля и из самой России, потому что официально говорят о том, что его "передислоцировали" в Беларусь, есть ли сейчас такая сила в России, которая может повторить то, что делал Пригожин, но успешно?

Объединенных сил для этого нет. Еще раз подчеркиваю, что при ослаблении режима из-за наших успехов поднимутся ряд генералов ФСБ и Минобороны, которые контактируют между собой, соответственно, спецслужбы и другие разведки, особенно которые четко знали, на что шел Путин и не поддержали агрессии, но вынуждены были так действовать. Разумеется, и олигархи, которые сегодня страдают — коммуникации между ними продолжаются постоянно. Это может быть как переворот в центре Москвы, так и формирование политических сил и вооруженных формирований, которые будут в коммуникации с теми или с другими лидерами. Здесь может быть симбиоз военных, спецслужб и политиков типа Собянина, мэра Москвы, который, как мы знаем, был главой администрации Путина. Это может быть Кириенко, Мишустин, который многих устраивает, но является подставной фигурой, потому что силовики будут вести этот процесс и с ними будут договариваться.

То есть в данный период возможны различные форматы, но создать реальную военную силу будет очень сложно. Просто прийти, например, военными, тем более боевиками и частью зэков — это не даст власти ни над Россией, ни над Москвой. Потому что Москва — это 15-миллионный город, огромный мегаполис с величественными силовыми блоками и ядерным потенциалом вокруг. То есть для того, чтобы что-то там получилось, должно быть объединение сил. Да, это может быть заговор, в котором могут принять участие и Пригожин, который может подъехать на каком-то из этапов, и Гиркин подтянется, и чеченцы где-то будут включены в формат таких сил, потому что имеют боевые структуры.

Это могут быть силовые структуры, например, ФСБ, ГРУ Генштаба РФ, спецназа, которые проводят антитеррористические операции — у них есть около 20 тысяч боевиков, намного эффективнее вагнеровцев. Поэтому с ними будет очень сложно что-либо сделать. Если они станут под знамя какого-то командующего, они будут непобедимы. И самое главное - они контролируют Путина, его окружение, все офисы, а это — ближайший доступ. Ибо в данной ситуации возможны различные сценарии — это могут быть Патрушев вместе с Бортниковым, возможно Шойгу с другими участниками, может подключиться Золотов, предав лично Путина.

Вы сказали, что Кадыров подготовил отряды для того, чтобы вести войну в горных условиях. Если действительно дойдет до этого, как долго может продолжаться эта война, и будет ли она похожа на то, что происходило во время предыдущих чеченских войн?

Кадыров сегодня уже более подготовлен — тогда не было такого анклава, тем более вооружения и боеприпасов. Это может быть такой малый Афганистан, когда Россия будет пытаться что-то там делать, но эффективно выбить их не сможет. Их альтернативой могут быть чеченцы, которые приедут из Украины, из диаспоры (их очень много) и, понятно, что они будут работать с народом и люди перейдут на сторону демократических представителей Чечни. Это их взорвет.

Прямые атаки — это на много лет. Некоторые их вожди воевали во время советской власти да и еще при царской России десятки лет в горах и взять их не могли. На тот период они также имели и пушки, и вооружение, и огромные контингенты войск, а проводить там войну — это не то же самое, что на поле боя в Украине или в лесной местности под Москвой. Это очень сложные регионы, анклавы, где даже сами чеченцы часто не знают, кто находятся в том урочище. Я там бывал, и с военной точки зрения там сложно вести боевые действия. Тем более, ослабленный режим явно не будет успешно воевать, а если будет демократический, то он не будет задействовать контингенты для ведения войны — он будет договариваться с новым правительством, которое готово к такому сотрудничеству.

Если встанет вопрос относительно развала России, то кто, кроме Чечни, может первыми уйти из ее состава?

Во-первых, это автономные республики Кавказа. Все сразу, поскольку они постоянно вели войну за независимость. Во-вторых, Татарстан. Я общался с его представителями еще до войны, и они говорили, что пойдут вплоть до Дальнего Востока. Как тогда говорили активисты-зайдите к нам в Казань, мы к вам присоединимся. Это, конечно, шутка, но это-тенденция. Да, они в некоторой степени еще подконтрольны Путину, еще держатся режима, но у них давным-давно есть автономистские настроения. Помним, как они в свое время выбивали автономию на уровне президента Татарстана, но позже Путин ее отменил. Так же Марий Эл, Чувашия, Бурятия, потому что тогда последует цепная реакция.

То есть 25-28 образований может быть стопроцентно. В данной ситуации готовность национальных меньшинств есть, тем более если идет речь о том, чтобы разваливать тот режим, что втянул их в войну, подставил и намеренно уничтожил их на поле боя. Режим Путина будет им враждебным, и вопрос о независимости будет стоять уже однозначно, и люди поддерживают это на любых референдумах.

Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Председатель Всеукраинского Координационного совета Офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

А этот процесс распада России надолго может растянуться?

Здесь возможны разные сценарии, а не только распад. Если придет силовой блок, политики и олигархи, которые определят с Западом, что они будут держать стабильную ситуацию в России и не допускают распада (а главным аргументом для Запада будет не только недопуск распада, но и неконтролируемого использования ядерного оружия). А то, что власти придут Патрушев, Мишустин, Собянин и другие, чтобы они не доспутили внутренних противоречий, войн и использования ядерного оружия, что приведет к глобальной войне и уничтожению мира. Поэтому они будут договариваться с переходным правительством, как они заявляли, против развала России. Это продемонстрировал даже один штрих — как только поднялся Пригожин, американцы, которые практически враждуют с Россией, начали вести контакты с режимом Путина. Не для того, чтобы поддержать Пригожина, а, наоборот, режим Путина, чтобы не было дестабилизации, неконтролируемого процесса использования ядерного оружия. Они, понимают что Путин — зло и агрессор, но ядерное оружие может быть еще большим злом. Поэтому, я думаю, Запад будет формировать как раз позицию переходного технократного правительства, которое подготовит избирательный процесс уже при новых стандартах и будут проводить, соответственно, все процедуры, которые будут формировать уже новое правительство на более демократических принципах. Но это будет не один этап — их будет, пока не перестроится все российское общество.

Но здесь уже должен быть полный контроль и западных демократий, и западных спецслужб, и нас участников войны, потому что вопрос будет стоять не только о перспективах России, новом миропорядке и угрозах мира, но и том, как будет формироваться новая Россия — не будет ли это новым, еще более мощным агрессором, или там формируется демократическое устройство. Это уже будет большой формат переговоров, консультаций и давление на тех, которые возьмут на себя ответственность за проведение этих системных изменений в РФ. Или неконтролируемый — поднимутся различные политические радикальные силы, которые начнут военные операции. Режим рухнет, никакого блока не сформируется, а, наоборот, он разбегется, как во время Советского Союза, когда ушел Горбачев. И фактически начнутся войны за автономию, революции, референдумы. И здесь уже сложно контролировать ситуацию, потому что этот процесс может затянуться на 3, 5 и более лет, а войны — на десятки лет.