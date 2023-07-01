"Почки отказали": в Сети раскрыли неожиданный диагноз Кадырова

Рамзан Кадыров не присутствовал на недавних официальных мероприятиях, подчеркнул Тумсо Абдурахманов.

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Стал известен диагноз Рамзана Кадырова / Скриншот

У главы Чечни Рамзана Кадырова могло обостриться заболевание почек из-за чего он не появляется на официальных мероприятиях.

Такую информацию в своем Telegram-канале обнародовал чеченский оппозиционер, сторонник независимой Ичкерии Тумсо Абдурахманов (известный под псевдонимом Абу-Саддам Шишани).

"Поступает информация, что Кадыров находится при смерти и уже не разговаривает. Почки окончательно отказали, диализ не помогает", — написал он.

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При этом чеченский оппозиционер не исключает вероятность летального исхода для Кадырова.

"Не исключено, что это его последние дни", — пишет он.

В Сети рассказали о диагнозе Рамзана Кадырова / t.me/abusaddamshishani

Абдурахманов также обратил внимание на то, что Кадыров не присутствовал на недавнем селекторном совещании у диктатора Владимира Путина с главами Северо-Кавказских республик.

"Не было Кадырова. Куда же подевался наш петухинец?", — отметил он.

Абу-Саддам Шишани также добавил, что Рамзан Кадыров не появился перед камерами и не поздравил с праздником Ид аль-Адха.

"Вместо Рамзана выступил его племянник Хамзат Кадыров, заявив, что дядя находится в командировке в Москве и поручил ему поздравить народ от своего имени. Видимо Кадыров совсем плох и не может показаться перед людьми. Не исключено, что Кадыров находится на лечении в ЦКБ Управления делами президента РФ", — резюмировал чеченский оппозиционер.

Напомним, ранее Рамзан Кадыров появился на публике после слухов о его болезни. При этом у него на руке был замечен медицинский прибор. Глава Чечни принимал участие во встрече с главарем боевиков "ДНР" Денисом Пушилиным.

Глава Кабинета министров Чеченской Республики Ичкерия за границей Ахмед Закаев заявил, что Рамзан Кадыров стал зависим от каких-то лекарственных препаратов. Их он употребляет уже 15 лет.

Бывший вице-президент "ЮКОСа" Леонид Невзлин заявлял, что главу Чечни Рамзана Кадырова могли отравить. У него начались серьезные проблемы с почками, что может быть симптомом отравления. На лечение Кадыров даже поехал в Объединенные Арабские Эмираты, а когда приезжает в Чечню, то с ним туда едет врач из ОАЭ.

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