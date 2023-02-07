Лицо набухло, 15 лет на таблетках: выяснились подробности о болезни Кадырова

Рамзан Кадыров в последнее время сильно изменился и на это есть причины, утверждает Ахмед Закаев.

Рамзан Кадыров / соцсети

Глава Чечни Рамзан Кадыров стал зависим от каких-то лекарственных препаратов. Их он употребляет уже 15 лет.

Глава Кабинета министров Чеченской Республики Ичкерия за границей Ахмед Закаев прокомментировал последнее фото Кадырова, на котором видно, что соратник Путина растолстел, пишет FREEДОМ.

По словам Закаева, Кадыров болен и уже стал наркозависимым. Он утверждает, что сверхактивность главы Чечни поддерживалась какими-то энергетическими таблетками, которые "в дальнейшем дадут о себе знать".

"И сегодня он стал абсолютно зависим от этих таблеток, и есть какая-то наркотическая зависимость. Он уже не контролирует себя без них. И потому есть такое предположение, что он болен и сейчас его куда-то отправили в отпуск отдохнуть, но на самом деле – на лечение, чтобы немного привести в сознание", – рассказал Ахмед Закаев.

Как сообщал Главред, на днях чеченский диктатор Рамзан Кадыров обвинил Запад и Украину в том, что они не помогли чеченцам воевать за независимость в девяностые годы, а сейчас Чечня якобы не сможет существовать без России, и даже не прокормит людей.

Напомним, СМИ писали, что Путина якобы предупредили о развале РФ уже в 2023 году. По мнению экспертов при Совбезе РФ, первой на выход из состава России стоит республика Татарстан. Кроме того, о выходе из состава России могут заявить Башкортостан и Чечня.

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