glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Лицо набухло, 15 лет на таблетках: выяснились подробности о болезни Кадырова

7 февраля 2023, 08:41
Рамзан Кадыров в последнее время сильно изменился и на это есть причины, утверждает Ахмед Закаев.
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров / соцсети

Глава Чечни Рамзан Кадыров стал зависим от каких-то лекарственных препаратов. Их он употребляет уже 15 лет.

Глава Кабинета министров Чеченской Республики Ичкерия за границей Ахмед Закаев прокомментировал последнее фото Кадырова, на котором видно, что соратник Путина растолстел, пишет FREEДОМ.

По словам Закаева, Кадыров болен и уже стал наркозависимым. Он утверждает, что сверхактивность главы Чечни поддерживалась какими-то энергетическими таблетками, которые "в дальнейшем дадут о себе знать".

"И сегодня он стал абсолютно зависим от этих таблеток, и есть какая-то наркотическая зависимость. Он уже не контролирует себя без них. И потому есть такое предположение, что он болен и сейчас его куда-то отправили в отпуск отдохнуть, но на самом деле – на лечение, чтобы немного привести в сознание", – рассказал Ахмед Закаев.

Как сообщал Главред, на днях чеченский диктатор Рамзан Кадыров обвинил Запад и Украину в том, что они не помогли чеченцам воевать за независимость в девяностые годы, а сейчас Чечня якобы не сможет существовать без России, и даже не прокормит людей.

Напомним, СМИ писали, что Путина якобы предупредили о развале РФ уже в 2023 году. По мнению экспертов при Совбезе РФ, первой на выход из состава России стоит республика Татарстан. Кроме того, о выходе из состава России могут заявить Башкортостан и Чечня.

Вам может быть интересно:

Автор: Сергей Кущ
новости России Рамзан Кадыров
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

08:52

Лукашенко отказался помогать Путину в новом вторжении в Украину со стороны Беларуси - СМИ

08:41

Лицо набухло, 15 лет на таблетках: выяснились подробности о болезни КадыроваВидео

08:40

Россия и Иран из-за неэффективных санкций Запада завладели запчастями для дронов из США – ISWВидео

08:22

Украина вернёт все свои территории раньше, чем Россия начнет производить "шахеды"мнение

07:50

Генерал командовал мобилизованными из Татарстана: ВСУ ликвидировали высокопоставленного оккупанта

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

07:34

Байден сделал странное заявление о нежелании поставлять Украине истребители F-16Видео

07:19

Землетрясения в Турции и Сирии: число жертв превысило 4,3 тысячи человекВидео

06:35

Нейтральная Швейцария близка к снятию запрета на поставки оружия Украине - Reuters

06:22

Буданов вместо Резникова: почему министр обороны может сохранить кресломнение

Реклама
04:30

Что будет за уклонение от мобилизации в Украине и какие существуют виды наказаний

03:40

Военный эксперт спрогнозировал, как враги будут наступать на ДонбассеВидео

03:20

Что приготовить из теста фило: отпадный рецепт, который не нужно готовить три часаВидео

03:00

Как очистить вареный картофель от кожуры за 1 секунду: удивительный секрет хозяйкам на заметкуВидео

02:30

Будет идеально чистой: 5 способов, как очистить сковороду от нагара за 5 минут

02:07

"Лакомство для глаз": звездная украинская прыгунья расстегнула ширинку на камеру

01:44

Какой горшок для орхидеи самый лучший - пластиковый, стеклянный или глиняный

00:52

"Отключения электричества могут быть длительными": в Yasno сделали тревожный прогноз по светуВидео

00:20

"Умоляют": РФ просит Украину сесть за стол переговоров - ДаниловВидео

00:04

Тотальное безденежье ходит по пятам: женские имена, которые несут в себе карму бедностиВидео

06 февраля, понедельник
23:40

"Кремль идет ва-банк": Подоляк заявил о начале решающего этапа войны в УкраинеВидео

Реклама
23:14

Россия пытается окружить Бахмут: Зеленский рассказал о бойне с оккупантамиВидео

23:12

Ракеты и самолеты: Кулеба назвал главные запросы Украины в МюнхенеВидео

23:09

В Москве мужчина едва не похитил тело Ленина из мавзолеяВидео

22:55

Какой цвет волос сейчас в моде: 5 обворожительных оттенков 2023 с омолаживающим эффектом

22:00

Зеленский покинет Украину: в ЕС начали активную подготовку к приезду президентаВидео

21:43

"Дайте номер карты": Гордон жалуется на финансовый кризис, украинцы возмутились в сетиВидео

21:41

ВСУ освободят Крым в 2023 году: Свитан назвал 2 вероятных сценарияВидео

21:11

Почему нельзя оставлять постель незаправленной - о чем говорит давняя приметаВидео

21:09

"Официально объявили порядочным человеком": блогершу в РФ приговорили к 8 годам тюрьмы за правду о войнеВидео

20:56

Судьба наградила счастливой жизнью: какие 4 имени являются долгожителямиВидео

20:50

Под Соледаром трагически погиб украинский защитник: у него остались двое деток и беременная женаВидео

20:35

Логистике РФ конец: что значит предоставление Украине боеприпасов GLSDB

20:26

"Угроза высокая": РФ может обстрелять Украину ракетами - ГенштабВидео

20:25

Пухлые щечки и брови-ниточки: Джамала показала, как выглядела в 16 лет

20:16

Под Бахмутом "вагнеровцы" жестоко топором убили своего командираВидео

20:15

Кофе с молоком: секрет правильного приготовления любимого напиткаВидео

19:35

Рождество перенесут: украинская греко-католическая церковь переходит на новый календарьВидео

19:20

Большинству из нас придется воевать, у нас с вами нет выборамнение

19:17

"Эскалация растет, а шансы на мир уменьшаются": в ООН сделали тревожный прогноз по войне в УкраинеВидео

19:08

Дмитрий Комаров представит авторский документальный проект "Год" на "1+1 Украина"Видео

Реклама
19:02

В Украине может произойти сильное землетрясение: сейсмолог назвал два опасных городаВидео

19:01

"Его там просто прибьют": таролог пояснила, почему Путина ждет прискорбный конецВидео

18:55

Повторное наступление будет по всей линии фронта - СвитанВидео

18:44

Бейонсе установила мировой рекорд на Грэмми-2023

18:23

Россия готовит новое наступление: Зеленский срочно провел заседание СтавкиВидео

18:12

Напали на Украину: Аллегрова отказалась устраивать пляски для россиян в МосквеВидео

18:05

Чеченский диктатор Кадыров летал греться на Мальдивах - "Радио Свобода"Видео

17:56

"Российский ленд-лиз": эксперт рассказал, как оккупанты снабжают ВСУ своей редкой техникойВидео

17:51

Дают Путину шанс: эксперт назвал причину отказа Украине в поставках ракет до 300 кмВидео

17:46

ВСУ могут выйти из Бахмута: эксперт назвал одно самое главное условиеВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделю
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять