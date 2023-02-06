Чеченский диктатор Кадыров летал греться на Мальдивах - "Радио Свобода"

Как утверждают журналисты, Рамзан Кадыров со свитой мог провести на Мальдивских островах как минимум трое суток.

Чеченский диктатор Кадыров на личном самолете летал на Мальдивы / коллаж фото УНИАН и скриншот из видео

Самолет чеченского диктатора Рамзана Кадырова впервые за шесть месяцев диспетчеры зафиксировали на радарах – борт прилетел на Мальдивы. Об этом сообщает портал Кавказ. Реалии (проект "Радио Свобода") со ссылкой на данные профильных порталов.

Самолет с бортовым номером RA-73417 вылетел из Грозного 1 февраля и приземлился в Москве. На следующий день самолет сел в Мале − столице Мальдивской республики. 5 февраля борт был замечен в районе Махачкалы. Таким образом, Кадыров со свитой мог провести на Мальдивских островах трое суток

Правда, нет достоверных данных о том, находился ли чеченский диктатор на борту самолета. Однако, как утверждают журналисты, Кадыров уже несколько суток не появлялся на публике. Последняя видеозапись совещания с его участием была опубликована 1 февраля.

К слову, сейчас за границей страны-агрессора, РФ, находится и 16-летний сын диктатора Эли Кадыров, который занимается смешанными единоборствами в Таиланде вместе с бойцом Хамзатом Чимаевым и другими спортсменами.

Причем ранее Кадыров не раз прилетал на Мальдивы. В частности, его самолет был зафиксирован радарами на островах 2 и 6 ноября позапрошлого года.

Скандал с виллой Кадырова в ОАЭ

В прошлом году у чеченского диктатора Рамзана Кадырова нашли дорогостоящую виллу ‒ в городе Дубай (Объединенные арабские эмираты)

Вилла Кадырова под номером 21 находится прямо на территории пятизвездочного отеля Zabeel Saray Royal Residences at Palm Jumeirah. Самый дешевый номер здесь стоит 700 долларов в сутки, аренда виллы обойдется в три тысячи долларов.

В гости к чеченскому диктатору часто приезжали друзья ‒ Заур Таймасханов, старший офицер подразделения "СОБР Терек"; заместитель Кадырова Адам Делимханов, представитель главы Чечни в арабских и мусульманских странах Турко Даудов и даже легендарный боксер-супертяжеловес Майк Тайсон.

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