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СМИ нашли в Дубае шикарную виллу Кадырова за много миллионов долларов

30 марта 2022, 14:45

Расположено здание на известном искусственном острове Палм-Джумейра, где также расположен шикарный отель "Атлантис" и несколько аквапарков.

Кадыровцы
СМИ нашли в Дубае шикарную виллу Кадырова за много миллионов долларов / Instagram

У чеченского диктатора Рамзана Кадырова нашли дорогостоящую виллу ‒ в городе Дубай (Объединенные арабские эмираты). Об этом говорится в расследовании портала "Украинская правда", которое было проведено при помощи тамошних жителей.

Вилла Кадырова под номером 21 находится прямо на территории пятизвездочного отеля Zabeel Saray Royal Residences at Palm Jumeirah. Самый дешевый номер здесь стоит 700 долларов в сутки, аренда виллы обойдется в три тысячи долларов.

Обнаружили виллу по геотегам в социальной сети Instagram. В гости к чеченскому диктатору часто приезжали друзья ‒ Заур Таймасханов, старший офицер подразделения "СОБР Терек"; заместитель Кадырова Адам Делимханов, представитель главы Чечни в арабских и мусульманских странах Турко Даудов и даже легендарный боксер-супертяжеловес Майк Тайсон.

Вилла Кадырова в Дубае - снимок из космоса

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Напомним, ранее, с начала войны в Украине Рамзан Кадыров несколько раз утверждал, что уже приезжал в Украину, последний раз он даже в доказательства этого продемонстрировал, как совершает намаз у заправки, которая к слову оказалась российской, от компании "Роснефть".

Журналисты подозревают, что на самом деле глава республики не покидал Чечню, а вот его семья вполне может находиться в Дубай. Они попросили своих читателей навестить виллу Кадырова и сделать несколько снимков.

Автор: Егор Бунин
viber
Дубаи Рамзан Кадыров Майк Тайсон
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