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В Мариуполе тяжело ранили соратника Кадырова, подозреваемого в убийстве Немцова

29 марта 2022, 19:54

В Мариуполе после неудачного штурма пустого сгоревшего дома тяжелые ранения получил приближенный к Кадырову полевой командир

Мариуполь / соцсети

В Мариуполе после неудачного штурма пустого сгоревшего дома тяжелые ранения получил приближенный к Кадырову полевой командир и организатор убийства Бориса Немцова Руслан Геремеев.

"Очевидно, этот седобородый горец во время штурма поскользнулся на бутылке, которую прежде оставили российские солдаты и принял на себя всю огневую мощь пустых окон мариупольской многоэтажки и прикрыл своих менее опытных тиктоквоинов, спася им жизнь и здоровье", - сообщает "Азов. Мариуполь".

В сообщении отметили, что "надеемся Геремеев умрет от полученных ранений и украинский дом восстановит справедливость и отомстит за Немцова, чего не смогли сделать все российские патриоты и силовики".

Кадыров в Украине

Сначала Киев, а теперь Мариуполь

3 марта в российских Телеграм-каналах появилась информация ‒ мол, Рамзан Кадыров находится в Украине и встретился с чеченскими силовиками, участвующими в войне против Украины. Российские пропагандисты опубликовали видео, из которого сделали вывод, что Кадыров находится в приблизительно в семи километрах от украинской столицы.

В СБУ этот вброс опровергли.

Спустя несколько часов после публикации видео власти Чечни подтвердили росСМИ, что Кадыров находится в Мариуполе.

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