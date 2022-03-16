Кадырова на прошлой неделе вообще не было в Украине - СМИ

Рамзан Кадыров / Reuters

Чеченский диктатор Рамзан Кадыров не находился в пределах в Украине в течение последней недели. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины и данные онлайн-сервисов мобильной связи.

3 марта в российских Телеграм-каналах появилась информация ‒ мол, Рамзан Кадыров находится в Украине и встретился с чеченскими силовиками, участвующими в войне против Украины. Российские пропагандисты опубликовали видео, из которого сделали вывод, что Кадыров находится в приблизительно в семи километрах от украинской столицы.

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Напомним, ранее Главное управление разведки Министерства обороны опубликовало сведения о главарях кадыровских бандформирований на территории Украины.

"Понимая неизбежность наказания за военные преступления, которые были совершены на территории Украины, все больше представителей силовых структур России пытается выйти на связь с военной разведкой Украины, предлагая в качестве "входного билета" различную информацию", - рассказали украинские разведчики.