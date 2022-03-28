Кадыров в Мариуполе: пропагандисты "перебросили" диктатора из Киева - его встретил мертвый генерал РФ

В России сообщили о приезде Кадырова в Мариуполь / скриншот с видео

Российские СМИ сообщают, что Рамзан Кадыров прибыл в Мариуполь и встретился с командующим 8 армии, генералом Мордвичёвым

Кроме этого СМИ сообщают, что Путин подписал указ о присвоении звания генерал-лейтенанта Росгвардии Кадырову, который в ближайшее время будет опубликован, пишет Nexta.

Пропагандисты даже опубликовали видео, на котором он обнимается с бойцами. Но, рупоры Кремля упустили несколько моментов.

Мордвичев уже удобряет украинскую землю

О ликвидации генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева, который обнимается с Кадыровым на видео, военные Вооруженных сил Украины сообщили еще 18 марта.

"…в результате нанесения огневого поражения по противнику уничтожен командующий 8-й общевойсковой армией Южного военного округа вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева", - говорится в сообщении Генштаба.

Сначала Киев, а теперь Мариуполь

3 марта в российских Телеграм-каналах появилась информация ‒ мол, Рамзан Кадыров находится в Украине и встретился с чеченскими силовиками, участвующими в войне против Украины. Российские пропагандисты опубликовали видео, из которого сделали вывод, что Кадыров находится в приблизительно в семи километрах от украинской столицы.

В СБУ этот вброс опровергли.

Так что говорить о визите бравого путинского прихвостня в Украину еще рано.

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