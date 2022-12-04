После устранения Путина в России за власть будут воевать боевики Пригожина и Кадырова - историк

Владимир Путин, Евгений Пригожин, Рамзан Кадыров / коллаж фото https://ua.depositphotos.com и скриншот из видео

Гражданская война в России после устранения российского диктатора Владимира Путина − очень плохой вариант для всех, поскольку это будет борьба неконтролируемых и варварских организаций. Об этом в интервью Радио НВ заявил известный историк и профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак.

"Борьба фамилии, которую вы назвали, (Пригожина — Главред) и, очевидно, лидера Чеченской республики (марионетки Кремля Рамзана Кадырова — Главред). Это очень плохой вариант для всех. Потому что будет борьба. Тот, кто знает историю гражданской войны между белой и красной Россией, знает, что это может означать", — сказал историк.

Грицак также отметил − гражданская война будет представлять опасность не только для жителей страны-агрессора, но и для соседних стран.

"И также очень важно, что этот хаос — это еще и война, где одна, а может быть и две стороны будут иметь атомное оружие. Это, как говорится по-русски, "мало не покажется"", —подытожил он.

Исторические параллели с Путиным

Напомним, ранее сообщалось о том, что немецкий канцлер Олаф Шольц в деталях рассказал о переговорах, которые он провел с диктатором Владимиром Путиным.

"Три вещи из сегодняшнего длинного телефонного разговора с Путиным: в Украине должно быть прекращение огня как можно скорее. Утверждение, что там правят нацисты, ложно. И я указал на ответственность России за глобальную продовольственную ситуацию", – заявил политик.

Нардеп, историк, экс-директор Украинского института национальной памяти, боец ТРО Владимир Вятрович во время чата на Главреде говорил, что вполне уместны параллели между российским диктатором Путиным и нацистским - Гитлером.

"Убежден, что такое сравнение абсолютно правильно, потому что несмотря на то, что сам Путин позиционирует себя как главного антинациста, в его идеологии очень много заимствований из нацистской идеологии и практики", - сказал Вятрович.

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