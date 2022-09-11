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Россия проиграла войну за идеи: американский историк объяснил суть провала Путина и Кремля

11 сентября 2022, 12:21

Война России против Украины ведется не за территории, а за идеи и людей. И страна-агрессор борьбу за идеи уже проиграла, говорит легендарный историк.

Путин, Кремль
Историк объяснил суть провала Путина и Кремля / https://ua.depositphotos.com/

Война России против Украины ведется не за территории, а за идеи и население. И страна-агрессор борьбу за идеи уже проиграла, считает легендарный историк и профессор Йельского университета Тимоти Снайдер. Ученый выступил на 17-й встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) "Украина: На защите нашей общей свободы".

"На самом деле Россия проиграла войну за идею. Когда Путин начал агрессию против Украины, он заявил, что это РФ якобы представляет демократию, а не Украина. Мы объяснили на Западе, что это не так, что Россия не является демократией", – подчеркнул Снайдер.

Президента Зеленского историк сравнил с родоначальником древнегреческой демократии Периклом, а украинцев в целом – с античными греками.

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"Когда я думаю об этой войне, то вспоминаю Перикла. В раздумьях о готовности умереть за демократию, он приходит к выводу, что свобода – это счастье. И люди, желающие свободы, готовы рисковать за нее жизнью, в отличие от тех, кто поддерживает тиранию", – рассказал Снайдер.

Напомним, ранее сообщалось о том, что немецкий канцлер Олаф Шольц в деталях рассказал о переговорах, которые он провел с диктатором Владимиром Путиным.

"Три вещи из сегодняшнего длинного телефонного разговора с Путиным: в Украине должно быть прекращение огня как можно скорее. Утверждение, что там правят нацисты, ложно. И я указал на ответственность России за глобальную продовольственную ситуацию", – заявил политик.

Нардеп, историк, экс-директор Украинского института национальной памяти, боец ТРО Владимир Вятрович во время чата на Главреде говорил, что вполне уместны параллели между российским диктатором Путиным и нацистским - Гитлером.

"Убежден, что такое сравнение абсолютно правильно, потому что несмотря на то, что сам Путин позиционирует себя как главного антинациста, в его идеологии очень много заимствований из нацистской идеологии и практики", - сказал Вятрович.

Другие новости:

Кремль Владимир Путин война России и Украины
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