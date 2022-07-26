"То, что нужно украсть": историк объяснил, почему в РФ тянутся к Киевской Руси и поддерживают Путина

Историк объяснил, почему в РФ тянутся к Киевской Руси и поддерживают Путина / Фото УНИАН

Россияне не ощущают никакого родства с древнеславянской державой Киевская Русь. И она, соответственно, чужда им. Россияне могут ее только украсть-присвоить, что и поощряет русский диктатор Владимир Путин, сообщает портал Обозреватель со ссылкой на историка Александра Палия.

Эксперт считает, что апеллировать к россиянам не стоит, потому что они в своей стране никто и "их никто не спрашивает".

Многие россияне, несмотря на пропаганду, знают, что Киевская Русь никогда не принадлежала им.

"То есть они рассматривают нас (украинцев, – Главред) как законных наследников, которых необходимо убить. Для того, чтобы что-то украсть, им нужно убить настоящих, реальных наследников. Поэтому все их рассказы о Киевской Руси – это чужое. Оно враждебное по отношению к ним", – сказал Палий.

Историк заявил, что россияне поддерживают Путина, "потому что он дает им путь для воровства". А если они будут его критиковать, то не за воровство, а за неудачи.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что немецкий канцлер Олаф Шольц 13 мая в деталях рассказал о переговорах, которые он провел с диктатором Владимиром Путиным.

"Три вещи из сегодняшнего длинного телефонного разговора с Путиным: в Украине должно быть прекращение огня как можно скорее. Утверждение, что там правят нацисты, ложно. И я указал на ответственность России за глобальную продовольственную ситуацию", – заявил политик.

Нардеп, историк, экс-директор Украинского института национальной памяти, боец ТРО Владимир Вятрович во время чата на Главреде говорил, что вполне уместны параллели между российским диктатором Путиным и нацистским - Гитлером.

"Убежден, что такое сравнение абсолютно правильно, потому что несмотря на то, что сам Путин позиционирует себя как главного антинациста, в его идеологии очень много заимствований из нацистской идеологии и практики", - сказал Вятрович.

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