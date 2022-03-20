РФ наследует нацистов: Путин и Шойгу готовятся отправить на войну в Украину несовершеннолетних

К боевым действиям в Украине хотят привлечь россиян в возрасте 17-18 лет / altgazeta.ru

На войну в Украину хотят отправить членов Юнармии - российской детско-юношеской милитарной организации при Министерстве обороны РФ. Соответствующий приказ уже подписан, сообщили в ГУР Минобороны.

"За неимением живой силы для пополнения рядов оккупационной армии руководство кремля рассматривает возможность привлечения к боевым действиям несовершеннолетних граждан РФ", - говорится в сообщении.

Соответствующий приказ Об организации привлечения членов военно-патриотического общественного движения Юнармия к проведению специальной операции на территории Украины подписан министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

В приказе говорится о подготовке отчетности потенциального человеческого резерва в возрасте 17-18 лет для привлечения к боевым действиям в составе оккупационной армии.

"В целях восполнения потерь, нанесённых Вооруженным силам Российской Федерации в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины за счёт наиболее идейно убеждённых и сильных духом личностей, способных к выполнению задач по предназначению в любых условиях обстановки приказываю (...) оценить потенциал привлечения членов Юнармии в возрасте от 17 до 18 лет к проведению специальной военной операции на территории Украины после их призыва на военную службу в ходе весеннего и осеннего призывов 2022 года", - говорится в документе.

Высшее военное руководство РФ должно предоставить предложения по проведению подготовки указанного личного состава в кратчайшие сроки. Контроль за исполнением приказа возложен на начальника главного военно-политического управления ВС РФ Геннадия Жидко.

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Юнармия – российская детско-юношеская милитарная организация при Министерстве обороны РФ.

В ГУР Минобороны добавили, что аналогичные действия осуществлялись военным руководством нацистской Германии во время Второй мировой войны. С 1943 года учащиеся старших классов в подразделениях Гитлерюгенда привлекались к службе в зенитно-артиллерийских частях. А с сентября 1944 по январь 1945 на службу в гитлеровскую армию было привлечено 150 тысяч несовершеннолетних девушек.

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Как сообщал Главред, Россия на временно оккупированной территории Донецкой области объявила еще одну волну мобилизации для пополнения рядов 1-го армейского корпуса. Предельный возраст людей, которых могут мобилизовать, теперь составляет 65 лет. Подобное решение могут принять и на территории так называемой "ЛНР". Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

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