УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Оккупанты собираются мобилизовать в "ДНР" лиц возрастом до 65 лет – Генштаб ВСУ

20 марта 2022, 08:49

В ОРДЛО захватчики объявили новую волну мобилизации и повысили предельный возраст.

ДНР
Россия в ОРДО повысила предельный возраст для мобилизованных до 65 лет / УНИАН

Россия на временно оккупированной территории Донецкой области объявила еще одну волну мобилизации для пополнения рядов 1-го армейского корпуса. Предельный возраст людей, которых могут мобилизовать, теперь составляет 65 лет. Подобное решение могут принять и на территории так называемой "ЛНР". Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

"На временно оккупированной территории Донецкой области российскими кураторами объявлена очередная волна мобилизации для пополнения 1-го армейского корпуса. Предельный возраст отмобилизованных поднят к 65 годам", - сообщает пресс-служба Генштаба.

Кроме того, указывается, что подобные действия, по всей видимости, могут объявить и в так называемой "ЛНР".

"Подобное ожидает и на временно оккупированной территории Луганской области, учитывая, что из зоны действия 2-го армейского корпуса в населенные пункты Луганск, Сорокино и Довжанское ежедневно прибывают грузовики, которые заполнены телами солдат", - подчеркивается в сводке Генерального штаба.

Президент Владимир Зеленский в ночь на 20 марта заявил, что Украина продолжает сдерживать вражеские атаки со стороны войск России по всем направлениям. Отдельные российские подразделения уничтожены на 80-90%.

viber
ДНР мобилизация новости Донецка Генштаб ВСУ новости Украины
Реклама
Популярное
На Землю идет мощная магнитная буря: когда будет опаснее всего и как защитить здоровьеНа Землю идет мощная магнитная буря: когда будет опаснее всего и как защитить здоровье "Буде жити Україна!": Олег Винник записал кавер на гимн Украины"Буде жити Україна!": Олег Винник записал кавер на гимн Украины Суд ООН обязал РФ остановить войну против Украины: Зеленский предупредил Москву об изоляцииСуд ООН обязал РФ остановить войну против Украины: Зеленский предупредил Москву об изоляции Условия для окончания войны: Путин рассказал Эрдогану, что ему нужно от УкраиныУсловия для окончания войны: Путин рассказал Эрдогану, что ему нужно от Украины Война уже проиграна Россией, и вопрос времени, когда Путин это признаетВойна уже проиграна Россией, и вопрос времени, когда Путин это признает

Последние новости

09:40

Украина сможет себя прокормить: у Зеленского рассказали, на сколько стране хватит запасов

09:35

Путин спрятался в информационном пузыре – британская разведкаВидео

09:34

Лунный посевной календарь на апрель 2022: наилучшие дни для работы в саду и огороде

09:19

Оккупанты сбросили бомбы на школу искусств в Мариуполе: там прятались сотни женщин, детей и стариков

08:54

Когда Пасха 2022: дата, традиции и запреты праздника

Реклама
08:49

Оккупанты собираются мобилизовать в "ДНР" лиц возрастом до 65 лет – Генштаб ВСУ

08:33

Право первого выстрела, или Как Запад развязал с Россией войну конфискациймнение

08:26

Гороскоп на завтра, 21 марта 2022: Скорпионам – успех, Весам - конфликты

08:11

К 9 мая Путину нужна победа: эксперт назвал следующую возможную жертву российской агрессии

07:52

ПВО врага для ВСУ: США попросили Турцию передать Украине российские С-400 – Reuters

07:01

Армия Украины остановила план Кремля по захвату Киева, Харькова, Одессы – аналитики в США

06:52

Угостила пирожками с ядом: украинская бабушка отправила 8 оккупантов домой в гробахВидео

06:29

Гороскоп на сегодня, 20 марта 2022: Львам – успех во всем, Весам – приятное знакомство

06:28

Вступление в НАТО: стоит ли искать "зраду" в переговорах с Россиеймнение

06:08

Готовят еще одну попытку штурма Киева: войска РФ подходят к границе Беларуси с Украиной

05:36

Передний край обороны завален трупами оккупантов: РФ несет невиданные потери в войне в УкраинеВидео

05:07

Мариуполь и Чернобаевка войдут в историю как примеры террора и бездарности командования РФ - Зеленский

04:37

Война в Украине: Зеленский заявил, что переговоры не просты и приятны, но они необходимыВидео

04:34

"Надеюсь, что его существование одинокое и пустое": Хилари Дафф резко высказалась о Путине

03:13

"ОПЗЖ и партия Шария": в Украине прекращена деятельность пророссийских политических сил - Зеленский

Реклама
02:56

Из-за оккупантов жители окраин Мариуполя погибают голодной смертью — власти Донецкой области

02:22

"Никуда мы не звонили": мать агрессора отказалась бороться за сына, попавшего в украинский плен

01:42

Санкции в деле: путинскую пропагандистку Бузову "нагрели" на 1 миллион рублей на французском курорте

01:23

Агрессоры уменьшили свое присутствие в небе: украинское ПВО за 19 марта сбило три вертолета

00:51

Приметы на 20 марта: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:42

"Стингеры","Джавелины", и противотанковые комплексы": Данилов анонсировал новую военную помощь от США

00:40

Более 2 500 тел уже поехали домой: в Гомель колоннами свозят раненых и убитых оккупантовВидео

00:30

Эвакуация из Киевской области: сколько людей удалось вывезти за день

00:21

"Насиловал мою дочь всю ночь": украинка из села под Харьковом рассказала про зверства оккупантовВидео

00:08

"Я присягал на верность Украине": российский пленный на коленях просит прощения за предательствоВидео

19 марта, суббота
23:44

Польша призвала создать "План Маршалла 2" для Украины: у Зеленского ответили

23:42

Арестович рассказал, как Россия "нашкрябывает" резерв для войны в УкраинеВидео

23:35

Врач из разбомбленного роддома в Мариуполе рассказала об ужасах войны и атаке на больницуВидео

23:27

Мертвые писатели уходят из России: Хэмингуэя больше не будут издавать в РФ

23:27

Кадыровцы сбежали из Украины в Чечню еще 13 марта - СБУ

23:15

Враг обстрелял из Градов село в Днепропетровской области

23:11

Для Путина построят подземный город: генерал назвал причинуВидео

22:47

ВСУ ликвидировали заместителя командующего русским Черноморским флотом

22:46

Путин не смог доказать США и Китаю, что может сидеть за одним столом со взрослымимнение

22:28

Приметы на День весеннего равноденствия 20 марта: что категорически нельзя делатьВидео

Реклама
22:27

Какие 5 продуктов должны быть в каждом доме, чтобы выжить во время войныВидео

22:27

Приват24 временно приостанавливает работу: в чем причина

22:06

Лучший ди-джей мира Армин ван Бюрен собрал для Украины более 5 млн гривен

22:01

Подготовку переговоров с Зеленским тормозит Путин, который колеблется — советник Эрдогана

21:54

Генерал США оценил возможность применения ядерного оружия Россией

21:48

Выход на пенсию по возрасту в условиях военного положения: чего ждать пенсионерамВидео

21:48

Юрий Романенко. Сделка США-Китая и новая архитектура мира без РоссииВидеоблоги

21:09

"Погибают дети и рушатся наши города": Монатик эмоционально обратился к фанатамВидео

21:00

Россияне выбрали самый нелепый способ действий – АрестовичВидео

20:53

Путин действует в Украине жестоко, потому что паникует - Джонсон

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять