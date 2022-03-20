Оккупанты собираются мобилизовать в "ДНР" лиц возрастом до 65 лет – Генштаб ВСУ

Россия в ОРДО повысила предельный возраст для мобилизованных до 65 лет / УНИАН

Россия на временно оккупированной территории Донецкой области объявила еще одну волну мобилизации для пополнения рядов 1-го армейского корпуса. Предельный возраст людей, которых могут мобилизовать, теперь составляет 65 лет. Подобное решение могут принять и на территории так называемой "ЛНР". Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

"На временно оккупированной территории Донецкой области российскими кураторами объявлена очередная волна мобилизации для пополнения 1-го армейского корпуса. Предельный возраст отмобилизованных поднят к 65 годам", - сообщает пресс-служба Генштаба.

Кроме того, указывается, что подобные действия, по всей видимости, могут объявить и в так называемой "ЛНР".

"Подобное ожидает и на временно оккупированной территории Луганской области, учитывая, что из зоны действия 2-го армейского корпуса в населенные пункты Луганск, Сорокино и Довжанское ежедневно прибывают грузовики, которые заполнены телами солдат", - подчеркивается в сводке Генерального штаба.

Президент Владимир Зеленский в ночь на 20 марта заявил, что Украина продолжает сдерживать вражеские атаки со стороны войск России по всем направлениям. Отдельные российские подразделения уничтожены на 80-90%.