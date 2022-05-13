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Путин копирует Гитлера: историк рассказал о схожести нацизма и рашизма

13 мая 2022, 01:30

Несмотря на то, что сам Путин позиционирует себя как главного антинациста, в его идеологии очень много заимствований из нацистской идеологии и практики.

Путин, Гитлер
Путин во многом наследует Гитлера / Коллажа УНИАН, regnum.ru

После того как Россия развязала кровавую войну против Украины хозяина Кремля Владимира Путина нередко сравнивают с Адольфом Гитлером, а идеологию, которая сейчас процветает в РФ - с фашизмом. Нардеп, историк, экс-директор Украинского института национальной памяти, боец ТРО Владимир Вятрович считает, что такие параллели вполне уместны.

"Убежден, что такое сравнение абсолютно правильно, потому что несмотря на то, что сам Путин позиционирует себя как главного антинациста, в его идеологии очень много заимствований из нацистской идеологии и практики", - сказал Вятрович во время чата на Главреде.

По его словам, преступления геноцида – это нацистская практика.

"Различные заявления о несуществовании украинцев – это заимствованное из нацистской идеологии отношение к евреям, которые, как считали нацисты, должны были быть уничтожены. По сути, то же сейчас пытается делать с украинцами Владимир Путин", - объяснил историк.

По словам Вятровича, построение тоталитарного государства в России также совершенно подражает нацистским образцам.

"Даже определенные внешние элементы того, что делается в России, например выступление Путина на стадионе в Лужниках, является аналогией того, что делал Гитлер. Поэтому есть все основания говорить о сходстве и режимов, и персоналий", - добавил историк.

Читайте такжеВ России оконфузились во время выступления Путина на полном стадионе в ЛужникахКроме того, по его словам, и Путин, и Гитлер оба любят апеллировать к прошлому, чтобы обосновывать свои решения.

Экс-директор Украинского института национальной памяти отметил, что, говоря о нынешней российской идеологии, можно утверждать, что это именно рашизм, а не нацизм или фашизм.

"Потому что рашизм является комбинацией нацизма, фашизма и коммунизма. Действия же Путина и РФ по отношению к украинцам – это методы, заимствованные с коммунистических времен: депортация тысяч людей, попытки конфискации продуктов питания (в Херсонской области такие случаи уже известны), физическое уничтожение политических оппонентов, массовые издевательства над гражданским населением – все это практика коммунистического режима. Поэтому нужно говорить о рашизме как о гибридной комбинированной идеологии, приправленной русским мессианством и извращенным русским православием. Думаю, историкам и политологам следует более четко очертить этот термин и использовать его как доказательство того, что именно эта идеология является основой для массовых преступлений, которые мы называем геноцидом", - резюмировал Владимир Вятрович.

Геноцид в Буче

После освобождения Киевской области стало известно о том, что российские военные насиловали и убивали украинцев в оккупированных населенных пунктах.

Во время захвата Бучи оккупанты убили сотни мирных жителей, их тела хаотически были разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что они безоружны.

Оккупанты также пытали, насиловали и убивали украинских детей.

Читайте такжеОккупанты 10 часов подряд насиловали 11-летнего мальчика на глазах у матери - ДенисоваК слову, жены и матери путинских солдатов поддерживают их действия. Об этом свидетельствуют перехваченные телефонные разговоры оккупантов. Например, жена одного российского оккупанта, который сейчас находится под Харьковом, рассказала ему по телефону, что ненавидит вывезенных в РФ детей с Украины и была бы рада, если бы их мучили и убивали.

Другая россиянка прямым текстом советовала своему мужчине, который участвует в захватнической войне против Украины, насиловать украинок.

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