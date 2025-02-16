В одной из областей Украины произошло землетрясение - что известно

По предварительной информации, негативных последствий нет.

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Землетрясение в Полтавской области / коллаж: Главред, фото: gcsk.gov.ua, ua.depositphotos.com

Кратко:

В Полтавской области уже второй раз за месяц произошло землетрясение

Его зафиксировали в районе села Браилки Полтавского района

Землетрясение было магнитудой 3,1 по шкале Рихтера

В Полтавской области в ночь на 16 февраля произошло землетрясение. Это второе землетрясение, зафиксированное в регионе в этом месяце. Об этом известно из данных Главного центра специального контроля.

Отмечается, что подземный толчок зафиксировали около 00:48 в воскресенье, 16 февраля. Землетрясение произошло в районе села Браилки Полтавского района.

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Сейсмологи указывают, что землетрясение было магнитудой 3,1 (по шкале Рихтера), на глубине 2 км. По классификации землетрясений относится к неощутимым.

По предварительной информации, негативных последствий нет, обращений в ГСЧС не было.

Землетрясения - последние новости Украины

Как сообщал Главред, 1 февраля в 18:21 между двумя городами Полтавской области - Полтавой и Решетиловкой, произошло землетрясение с магнитудой 3,67 балла. Толчки зафиксировали на глубине 3 километров.

23 октября 2024 года Главный центр специального контроля зарегистрировал землетрясение с магнитудой 3,1 (по шкале Рихтера) вблизи поселка Ломачинцы, в Днестровском районе Черновицкой области, на глубине 3 км.

16 сентября в Одессе ощутили сильное землетрясение, подземные толчки также зафиксировали в других частях области. Глава Одесской ОГА Олег Кипер подтвердил, что землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Румынии, с эпицентром на глубине 125 метров. Толчки также ощутили в Молдове.

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Что такое землетрясение Землетрясение - подземные толчки и колебания земной поверхности, сдвиг тектонических плит, пишет Википедия. Считается, что первопричиной землетрясений являются глобальные геологические и тектонические силы, однако сейчас их природа не совсем понятна. Появление этих сил связывают с перепадами температуры в недрах Земли. Согласно современным взглядам, землетрясения отражают процесс геологического преобразования планеты. Ежегодно приборами регистрируется более миллиона землетрясений.

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