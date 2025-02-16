В одной из областей Украины произошло землетрясение - что известно

Кратко:
- В Полтавской области уже второй раз за месяц произошло землетрясение
- Его зафиксировали в районе села Браилки Полтавского района
- Землетрясение было магнитудой 3,1 по шкале Рихтера
В Полтавской области в ночь на 16 февраля произошло землетрясение. Это второе землетрясение, зафиксированное в регионе в этом месяце. Об этом известно из данных Главного центра специального контроля.
Отмечается, что подземный толчок зафиксировали около 00:48 в воскресенье, 16 февраля. Землетрясение произошло в районе села Браилки Полтавского района.
Сейсмологи указывают, что землетрясение было магнитудой 3,1 (по шкале Рихтера), на глубине 2 км. По классификации землетрясений относится к неощутимым.
По предварительной информации, негативных последствий нет, обращений в ГСЧС не было.
Землетрясения - последние новости Украины
Как сообщал Главред, 1 февраля в 18:21 между двумя городами Полтавской области - Полтавой и Решетиловкой, произошло землетрясение с магнитудой 3,67 балла. Толчки зафиксировали на глубине 3 километров.
23 октября 2024 года Главный центр специального контроля зарегистрировал землетрясение с магнитудой 3,1 (по шкале Рихтера) вблизи поселка Ломачинцы, в Днестровском районе Черновицкой области, на глубине 3 км.
16 сентября в Одессе ощутили сильное землетрясение, подземные толчки также зафиксировали в других частях области. Глава Одесской ОГА Олег Кипер подтвердил, что землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Румынии, с эпицентром на глубине 125 метров. Толчки также ощутили в Молдове.
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Что такое землетрясение
Землетрясение - подземные толчки и колебания земной поверхности, сдвиг тектонических плит, пишет Википедия.
Считается, что первопричиной землетрясений являются глобальные геологические и тектонические силы, однако сейчас их природа не совсем понятна. Появление этих сил связывают с перепадами температуры в недрах Земли.
Согласно современным взглядам, землетрясения отражают процесс геологического преобразования планеты.
Ежегодно приборами регистрируется более миллиона землетрясений.
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