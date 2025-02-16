Россия должна уступить территории: у Трампа сделали заявление

Соединенные Штаты могут потребовать от России уступок и по вопросам армии.

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Россия должна пойти на территориальные уступки - Келлог / Коллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН

Что сказал Келлог:

Россия должна пойти на территориальные уступки

Возможно, потребуются уступки от РФ и по вопросам армии

Важно, чтобы не сформировался альянс РФ, Китая, КНДР и Ирана

Страна-оккупант Россия в рамках завершения войны против Украины должна пойти на территориальные уступки. Также Кремлю, вероятно, нужно будет отказаться от использования своих вооруженных сил в будущем или же уменьшить количество личного состава. Об этом заявил специальный представитель США по вопросам Украины и РФ Кит Келлог.

В ходе обсуждения плана по миру в Украине на Мюнхенской конференции он рассказало о том, что, по его мнению, Москва должна будет пойти на уступки для завершения войны.

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"Как по мне, это должны быть и территориальные уступки. И не только территориальные, может быть отказ использования вооруженных сил в будущем, и, возможно, уменьшение количества личного состава", - отметил Келлог.

Также он добавил, что появились альянсы России с Ираном, КНДР и Китаем, чего раньше не было. Важно допустить, чтобы они окончательно не сформировались.

"Я считаю, что очень важно, чтобы эти альянсы не формировались", - подчеркнул Кит Келлог.

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Как сообщал Главред, на днях президент США Дональд Трамп позвонил главе Кремля Владимиру Путину. Они договорились о запуске мирных переговоров и обоюдных визитах к Вашингтон и Москву. Потом Трамп позвонил Зеленскому и рассказал о разговоре с Путиным.

Украина не даст согласия на мирные соглашения, которые могут быть подписаны без участия Киева, отметил Владимир Зеленский. Украина и Европа должны быть за столом переговоров.

Госсекретарь США Марко Рубио сказал глава МИД Андрею Сибиге, что Вашингтон не будет препятствовать переговорам Украины и России. По данным WSJ, об этом американский политик сказал украинскому дипломату на полях Мюнхенской конференции.

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Кто такой Кит Келлог? Кит Келлог – американский государственный служащий, генерал-лейтенант в отставке. В период первого президентства Дональда Трампа отвечал за вопросы оборонной политики, был ответственным секретарем Совета по национальной безопасности США, а в период с 13 по 20 февраля 2017 года исполнял обязанности советника американского президента по национальной безопасности (после отставки Майкла Флинна). Ветеран Вооруженных сил США, бывший десантник. Участник американских военных операций во Вьетнаме, Гренаде (1983) и Ираке – Щит пустыни и Буря в пустыне (1990-1991), пишет Википедия. 3 февраля 2025 года назначен специальным представителем Соединенных Штатов по Украине и России. В СМИ Келлога называют "автором мирного плана Трампа" для завершения войны РФ против Украины. Журналисты неоднократно писали, что этот план может предполагать сохранение контроля России над оккупированными украинскими территориями и фактическую заморозку войны.

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