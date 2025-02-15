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"Проиграют все": Зеленский сказал, на какое соглашение не согласится Украина

Алёна Воронина
15 февраля 2025, 12:45
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Сейчас глава Кремля пытается провести переговоры с США без участия Украины и Европы.
Владимир Зеленский, Владимир Путин
Зеленский сказал, на какое соглашение не согласится Украина/ коллаж: Главред, фото: скрин с видео

Основные тезисы из заявления Зеленского:

  • Украина не согласится на сделки, заключенные за ее спиной
  • Путин сейчас пытается провести переговоры с США без участия Украины и Европы
  • В случае заключения соглашения без Украины и Европы "проиграют все"

Украина никогда не будет соглашаться на мирные соглашения, которые заключены без ее участия. В случае заключения соглашения без Украины и Европы "проиграют все".

В то же время российский диктатор Владимир Путин сейчас пытается провести переговоры с США без участия Украины и Европы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

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"Украина никогда не согласится на соглашения, заключенные за нашей спиной без нашего участия. И то же правило должно действовать для всей Европы. Никаких решений по Украине без Украины. Никаких решений о Европе без Европы. У Европы должно быть место за столом, когда принимаются решения о Европе", - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что Путин сейчас пытается провести переговоры с США без участия Украины и Европы - как перед войной, когда они встречались в Швейцарии и, казалось, собирались поделить мир. Зеленский заявил, что если будет заключение соглашения без Украины и Европы, то "проиграют все".

"Потом Путин попытается добиться того, чтобы президент США стоял на Красной площади 9 мая этого года - не как уважаемый лидер, а как реквизит в его спектакле. Нам это не нужно. Нам нужен настоящий успех. Настоящий мир", - добавил украинский президент.

Зеленский призвал к созданию Вооруженных сил Европы

Также украинский президент призвал к созданию Вооруженных сил Европы. Он подчеркнул, что это нужно сделать на фоне российской угрозы Европе. По его словам, время создания таких сил настало.

"Я верю в Европу. И вы должны верить. И я призываю вас действовать - ради себя и ради Европы - людей Европы, ваших народов, ваших домов, ваших детей и нашего общего будущего", - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что Европа должна стать самодостаточной и объединить свою силу с Украиной.

Он напомнил, что сейчас страну-агрессора Россию сдерживают украинские военные, которых поддерживают другие страны. Однако, по его словам, нельзя исключать варианта, что Соединенные Штаты Америки могут сказать Европе "нет" в вопросах, которые ей угрожают.

"Многие лидеры говорили о том, что Европе нужны собственные вооруженные силы - Армия Европы. Я считаю, что это время пришло. Вооруженные силы Европы должны быть созданы", - подчеркнул президент Украины.

В то же время он добавил, обращаясь к генсеку НАТО Марку Рютте, что такие Вооруженные силы не станут заменой Североатлантического альянса.

Мюнхенская конференция, Мюнхен, конференция по безопасности Инфографика
Мюнхенская конференция по безопасности/ Инфографика: Главред

Заявления Зеленского во время Мюнхенской конференции по вопросам безопасности - что известно

Как ранее сообщал Главред, Зеленский сделал ряд заявлений на Мюнхенской конференции в первый день мероприятия 14 февраля. Президент Украины ответил на важные вопросы относительно войны в Украине.

В частности, Зеленский назвал единственную альтернативу НАТО. Он отметил, что Украине нужна армия в 1,5 млн человек. США никогда не хотели видеть Украину в НАТО, заявил президент.

Также Зеленский высказался о визите в Саудовскую Аравию. Он прокомментировал цель официального визита в Саудовскую Аравию и назвал ряд требований для начала переговоров с российским диктатором Путиным.

Напомним, Ермак сказал, когда состоится встреча Зеленского и Путина. Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, при каких условиях состоится встреча Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина. Он отметил, что пока этот момент не наступил.

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Мюнхенская конференция по безопасности 2025 (МКБ) - что известно

14 февраля в Германии началась Мюнхенская конференция по безопасности 2025 (МКБ), которая продлится три дня. Основной темой обсуждений станет война в Украине и поиск путей к миру.

Президент Украины Владимир Зеленский возглавляет украинскую делегацию и должен встретиться с представителями новой администрации Дональда Трампа.

Конференция проходит в ключевой момент: новая администрация США уже начала свою работу, в Брюсселе стартует новый цикл деятельности Европейского парламента, а в Германии через неделю после завершения МКБ состоятся парламентские выборы.

После торжественного открытия конференции федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, участники из разных стран мира начнут обсуждение актуальных вопросов глобальной безопасности под руководством Кристофа Хойсгена.

В центре внимания будут такие темы, как:

  • мирное урегулирование войны в Украине
  • глобальное управление
  • укрепление демократии
  • климатическая безопасность

В субботу участники сосредоточатся на обсуждении международной повестки, региональных конфликтов и кризисов. Также будет рассмотрено будущее трансатлантического партнерства.

В воскресенье, завершающий день конференции, пройдут дискуссии о роли Европы в глобальном контексте.

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