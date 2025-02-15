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В Кремле серьезно испугались после разговора Трампа и Путина: в ISW назвали причину

Алёна Воронина
15 февраля 2025, 09:11
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Кремль дал указания государственным и проправительственным медиа, как освещать разговор президента США с диктатором РФ, чтобы показать нужную картинку.
В Кремле серьезно испугались после разговора Трампа и Путина: в ISW назвали причину
В Кремле серьезно испугались после разговора Трампа и Путина/ коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, kremlin.ru

Кратко:

  • Кремль боится, что россияне будут воспринимать Трампа более сильным, чем Путин
  • Поэтому Кремль дал указания государственным и проправительственным медиа, как освещать разговор Трампа и Путина

Российская властная верхушка боится, что россияне будут воспринимать президента США Дональда Трампа как "сильного лидера, способного изменить ситуацию", а российского диктатора Владимира Путина при этом будут воспринимать наоборот, как более слабого политика.

Поэтому Кремль поручил российским государственным и проправительственным медиа подавать телефонный разговор между Трампом и Путиным как дипломатическую победу Кремля. Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

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"Российское издание "Медуза" сообщило, что Кремль дал указание российским государственным и проправительственным СМИ освещать телефонный разговор Трампа и Путина от 12 февраля как "инициативу и победу Путина" и реже упоминать имя Трампа в освещении этого разговора и других событий", - отмечается в отчете ISW.

В Кремле боятся, что россияне могут начать воспринимать Трампа как более решительного и активного лидера, чем Путин. По этой причине пропагандистским СМИ дали указания подчеркивать роль Путина как главного инициатора переговоров.

"Ранее российское информационное пространство изображало Трампа как прагматичного лидера, с которым Россия может работать. Однако Кремль, возможно, пытается негативно изменить восприятие Трампа российской общественностью, чтобы подчеркнуть силу и власть Путина на фоне сообщений о возможных будущих мирных переговорах", - отметили аналитики ISW.

Может ли Трамп помочь остановить войну в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, в WSJ отметили, что Путин согласится на мир, если США откажутся от военной поддержки Киеву. Европейские чиновники выразили беспокойство по поводу идеи двусторонних переговоров США и России по Украине.

Также ранее сообщалось, что Трамп анонсировал переговоры Украины и РФ в Саудовской Аравии. Встреча высокопоставленных чиновников США, Украины и России в Саудовской Аравии состоится на следующей неделе. После этого Зеленский высказался о визите в Саудовскую Аравию. Он прокомментировал цель официального визита в саудовскую Аравию и назвал ряд требований для начала переговоров с российским диктатором Путиным.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп хочет полного окончания войны в Украине, а не паузы. Однако достичь этого будет трудно, это должно происходить поэтапно. И именно Европа должна предоставить Украине долгосрочные гарантии безопасности, подчеркнул Рубио.

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Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

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