В Кремле серьезно испугались после разговора Трампа и Путина: в ISW назвали причину

Российская властная верхушка боится, что россияне будут воспринимать президента США Дональда Трампа как "сильного лидера, способного изменить ситуацию", а российского диктатора Владимира Путина при этом будут воспринимать наоборот, как более слабого политика.

Поэтому Кремль поручил российским государственным и проправительственным медиа подавать телефонный разговор между Трампом и Путиным как дипломатическую победу Кремля. Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

"Российское издание "Медуза" сообщило, что Кремль дал указание российским государственным и проправительственным СМИ освещать телефонный разговор Трампа и Путина от 12 февраля как "инициативу и победу Путина" и реже упоминать имя Трампа в освещении этого разговора и других событий", - отмечается в отчете ISW.

В Кремле боятся, что россияне могут начать воспринимать Трампа как более решительного и активного лидера, чем Путин. По этой причине пропагандистским СМИ дали указания подчеркивать роль Путина как главного инициатора переговоров.

Как ранее сообщал Главред, в WSJ отметили, что Путин согласится на мир, если США откажутся от военной поддержки Киеву. Европейские чиновники выразили беспокойство по поводу идеи двусторонних переговоров США и России по Украине.

Также ранее сообщалось, что Трамп анонсировал переговоры Украины и РФ в Саудовской Аравии. Встреча высокопоставленных чиновников США, Украины и России в Саудовской Аравии состоится на следующей неделе. После этого Зеленский высказался о визите в Саудовскую Аравию. Он прокомментировал цель официального визита в саудовскую Аравию и назвал ряд требований для начала переговоров с российским диктатором Путиным.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп хочет полного окончания войны в Украине, а не паузы. Однако достичь этого будет трудно, это должно происходить поэтапно. И именно Европа должна предоставить Украине долгосрочные гарантии безопасности, подчеркнул Рубио.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.