Брат Кейт Миддлтон впервые рассказал, как семья справлялась с ее онкологией

Джеймс Миддлтон сделал откровенное признание про своих близких.

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Кейт Миддлтон болезнь - Джеймс Миддлтон высказался про рак принцессы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/jmidy, ua.depositphotos.com

Краткое содержание:

2024 год стал для Кейт Миддлтон годом борьбы с онкологией

Младший брат принцессы рассказал, какое участие в этом принимала ее семья

В начале 2024 года принцесса Кэтрин Уэльская перенесла операцию на брюшной полости, после которой у нее обнаружили онкологию. Свой диагноз Кейт Миддлтон раскрыла в марте 2024 года. Она также сказала, что проходит химиотерапию.

В связи с лечением принцессе пришлось временно отказаться от исполнения королевских обязанностей. Постепенно возвращаться к ним она начала лишь осенью 2024 года.

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Младший брат принцессы Кэтрин Уэльской Джеймс Миддлтон в недавнем интервью для People впервые публично высказался о болезни сестры. Он подчеркнул, что семья Миддлтонов всегда была крепкой и умела сплачиваться перед лицом жизненных трудностей. Поэтому и рак Кейт они встретили плечом к плечу, и делали все, чтобы поддержать ее.

"Мы - дружная семья. Всегда важно иметь рядом поддержку и не решать проблемы в одиночку. Участие в жизни друг друга помогает сплотить людей. Я думаю, что, будучи семьей, вы учитесь видеть, воспринимать и понимать происходящее. Для нее (Кэтрин) и ее семьи это было непростое время, и я знаю, что для нас и нашей большой семьи это было непросто, но я думаю, что все дело в общении и в том, чтобы предложить поддержку и помощь, насколько это возможно. Быть рядом с кем-то - это очень важно, и это не обязательно должно быть на ваших условиях, и это не должно быть на ваших условиях. Это должно быть на их условиях; безоговорочно: "Я делаю это не для того, чтобы получить что-то взамен. Я делаю это, потому что люблю тебя". И это самый простой способ по-настоящему проявить любовь. Вы можете делать это разными причудливыми способами, но на самом деле, знаете, нужно просто быть рядом", - рассказал Джеймс.

Джеймс Миддлтон с мамой Кэрол Элизабет Миддлтон / instagram.com/jmidy

К слову, Миддлтон поддержал свою сестру после того, как она впервые публично сообщила про свой диагноз. В своем блоге в Instagram он опубликовал детское фото с принцессой Кэтрин Уэльской, и подписал его: "За эти годы мы вместе поднялись на многие горы. Как семья, мы поднимемся и на эту вместе с тобой".

Кейт Миддлтон с братом в детстве / instagram.com/jmidy

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Принцесса Кэтрин Уэльская - последние новости:

Ранее Главред рассказывал о важном заявлении, которое сделала Кейт Миддлтон в сентябре 2024 года. Оно касалось ее лечения от онкологии и выполнения королевских обязанностей.

Также влюбленные принц Уильям и принцесса Кэтрин показали редкое фото в качестве поздравления с важным праздником. На нем будущие король и королева Великобритания выглядят совсем юными и очень счастливыми.

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Кто такая Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

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