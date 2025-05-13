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Брюссель согласовал дополнительное финансирование для Украины: СМИ раскрыли сумму

Руслан Иваненко
13 мая 2025, 00:17
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ЕС передаст Украине 900 млн евро на вооружение как дополнение к уже обещанному миллиарду.
Брюссель согласовал дополнительное финансирование для Украины: СМИ раскрыли сумму
ЕС выделил Украине 900 млн евро на оружие из доходов замороженных активов / коллаж Главред, фото УНИАН

Читайте в материале

  • Когда и сколько средств получит Украина от ЕС
  • Откуда Евросоюз берет деньги на поддержку обороны
  • Как эта помощь повлияет на украинский ВПК

Европейский Союз выделит Украине дополнительные 900 миллионов евро на закупку вооружения и боеприпасов в течение ближайших двух недель. Об этом заявил представитель главы внешнеполитической службы ЕС Каи Каллас - Шарль Фриз, сообщает DW.

По его словам, эта сумма дополняет уже объявленный ранее 1 миллиард евро, о котором Каллас сообщила 9 мая во Львове. Договоры на поставку вооружения по этому первому траншу уже подписаны с украинскими производителями.

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"Одна из самых важных и конкретных вещей, которые мы можем сделать, - это поддержать оборонную промышленность Украины и обеспечить создание глубоких связей между нашими индустриями для получения будущей выгоды", - заявил представитель внешнеполитической службы Евросоюза.

Обе выплаты финансируются из доходов от замороженных в ЕС российских активов. Как отметил Фриз, общая помощь со стороны Евросоюза на поддержку украинской оборонной промышленности уже достигла 3,3 миллиарда евро.

Таким образом, ЕС стал "крупнейшим некоммерческим иностранным инвестором в украинский оборонпром".

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Напомним, Главред писал, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что переговорные кластеры по вступлению Украины в ЕС будут официально открыты в ближайшие месяцы.

Напомним, что во Львов 9 мая ожидается визит большой делегации высокопоставленных чиновников Европейского Союза, включая руководство Еврокомиссии и представителей стран-членов ЕС. Во время визита будет объявлено о двух ключевых решениях, важных для Украины.

Кроме того, Франция планирует направить доходы от замороженных российских активов на поддержку самоходных артиллерийских установок CAESAR, переданных Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро во время встречи руководителей МИД стран Евросоюза.

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Что известно о Deutsche Welle (DW)

Deutsche Welle (досл. "Немецкая волна") - немецкая государственная радиостанция и телеканал, который вещает на заграницу. Член общественно-правового телерадиоконсорциума ARD. Правление размещено в Бонне, телевизионное подразделение DW-TV расположено в Берлине. Немецкая волна транслирует радио- и телепередачи, а также имеет интернет-предложения на тридцати языках, в том числе и на украинском, сообщает Википедия.

"Немецкая волна" основана 3 мая 1953 года. До 2003 года станция базировалась в Кельне, однако на 50-летие центр трансляции переместился в Бонн в нем. Schürmann-Bau ("Здание Шюрманна"), в Боннском международном деловом квартале (торжества состоялись 27 июля).

Во времена существования СССР и "холодной войны", "Немецкая волна" была одним из ведущих западных радио-СМИ, передававшим свободную информацию на языках народов СССР о жизни в "Стране Советов" и в свободном мире, которая подавлялась советской цензурой. На территории Советского Союза передачи "Немецкой Волны" "глушились" средствами активной радиоэлектронной борьбы ("шумотрон"), а саму радиостанцию советская пропаганда причисляла к так называемым "Вражеским голосам".

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