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Российские деньги будут работать против России: СМИ раскрыли куда пойдут активы РФ

Руслан Иваненко
9 мая 2025, 20:39обновлено 9 мая, 21:32
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Министр Барро заявил, что российские деньги помогут содержать оружие против российских атак.
Российские деньги будут работать против России: СМИ раскрыли куда пойдут активы РФ
Франция потратит доходы с активов РФ на обслуживание CAESAR /Коллаж: Главред, фото: Wikipedia

Читайте в материале:

  • Как Франция финансирует обслуживание украинских гаубиц
  • Какую роль в этом играет KNDS
  • Почему Барро назвал Путина препятствием для мира

Франция планирует направить доходы от замороженных российских активов на поддержку самоходных артиллерийских установок CAESAR, переданных Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро во время встречи глав МИД стран Евросоюза, передает Le Figaro.

"Мы вскоре объявим, что благодаря мобилизации доходов от замороженных активов Франция сможет через свою компанию KNDS обеспечить оперативное обслуживание гаубиц CAESAR, которые Франция поставила Украине, чтобы противостоять атакам России", - отметил Барро.

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Кроме того, он отметил необходимость прекращения боевых действий со стороны Кремля и подчеркнул позицию Евросоюза по поддержке мира.

"Сегодня единственное препятствие на пути к миру находится в Москве, он проводит парады, его зовут Владимир Путин. Вчера президент республики несколько раз разговаривал с президентом Трампом", - добавил глава МИД Франции.

Le Figaro отмечает, что страны ЕС договорились об использовании доходов от замороженных активов России для поддержки Украины. В частности, в 2024 году франко-немецкий оборонный концерн KNDS открыл дочернее предприятие в Украине и начал создание технического центра по обслуживанию гаубиц CAESAR.

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Напомним, Главред писал, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что переговорные кластеры по вступлению Украины в ЕС будут официально открыты в ближайшие месяцы.

Кроме того, Евросоюз планирует объявить об окончательном политическом одобрении создания Трибунала для расследования военных преступлений и преступления агрессии.

Ранее сообщалось о том, что Владимир Зеленский обратился к Путину с предложением. Украина предложила России отказаться от любых ударов по гражданской инфраструктуре минимум на 30 суток.

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Что известно о Le Figaro

Le Figaro - французская ежедневная утренняя газета, основанная в 1826 году. Старейшая национальная газета Франции, Le Figaro является одной из трех французских газет-рекордсменов, вместе с Le Monde и Libération. С 2004 года газета принадлежит Dassault Group. Le Figaro является второй по величине национальной газетой во Франции после Le Monde.

Другие издания Groupe Figaro включают Le Figaro Magazine, TV Magazine и Evene. Газета выходит в берлинском формате, сообщает Википедия.

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